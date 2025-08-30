«Αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και πετάει για Ελλάδα ο Ταμπόρδα» (pic)

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του στην Πλατένσε και σήμερα θα «πετάξει» για την Αθήνα, ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει σε όλα και με την Μπόκα Τζούνιορς αλλά και με τον Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος θα ενταχθεί στο ρόστερ του «Τριφυλλιού» για να ενισχύσει την μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας.

Όπως αναφέρουν λοιπόν στην Αργεντινή, ο 24χρονος άσος πήγε το μεσημέρι στο προπονητικό κέντρο της Πλατένσε για να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του και στην συνέχεια θα μπει στο αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα.

Μόλις φτάσει στην χώρα μας, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τους «πράσινους».

Δείτε την σχετική ανάρτηση: