Αποχαιρέτισε τον Κουλούρη η Πόγκον και ο Χαντιτάγκι – Συνεχίζει στην Αλ Ούλα

Ο Ευθύμης Κουλούρης πάει στην Αλ Ούλα και ο Άλεξ Χαντιτάγκι τον αποχαιρέτισε με... αποθέωση.

Παρελθόν και τυπικά από την Πόγκον Στσέτσιν αποτελεί ο Ευθύμης Κουλούρης, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Ούλα. Ο ιδιοκτήτης των Πολωνών αποχαιρέτισε τον 29χρονο Έλληνα επιθετικό, ο οποίος άφησε το στίγμα του τόσο στην Πόγκον, όσο και στο πολωνικό πρωτάθλημα.

Ηδη ο Κουλούρης έχει περάσει από ιατρικές εξετάσεις και απομένει να υπογράψει διετές συμβόλαιο και να ανακοινωθεί από την Αλ Ούλα. Η Πόγκον θα βάλει στα ταμεία της ένα ποσό πάνω από 4 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η δήλωση του Αλεξ Χαντιτάγκι:

«Σήμερα λέμε αντίο σε έναν από τους μεγαλύτερους σκόρερ και ποδοσφαιριστές που φόρεσαν ποτέ το σήμα της Πόγκον Στσέτσιν. Ο Ευθύμης Κουλούρης θα επισκεφθεί το σύλλογο για τελευταία φορά, όχι ως παίκτης έτοιμος να αγωνιστεί, αλλά ως αδερφός που έρχεται να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του και την ομάδα που θα παραμείνει πάντα μέρος της ιστορίας του. Οι αποχαιρετισμοί δεν είναι ποτέ εύκολοι, ειδικά όταν αφορούν κάποιον που έδωσε καρδιά και ψυχή σε αυτήν την πόλη, αυτήν την ομάδα και αυτή τη φανέλα.

Κάποιοι οπαδοί ίσως θυμούνται μια δύσκολη στιγμή νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όταν ο Ευθύμης πήρε μια προσωπική απόφαση που προκάλεσε διαφωνίες και πόνο. Αλλά είμαστε όλοι άνθρωποι. Όλοι κάνουμε λάθη, παίρνουμε αποφάσεις που άλλοι μπορεί να μην κατανοούν, και κάποιες φορές τις μετανιώνουμε. Στις συναισθηματικές μας αντιδράσεις, συχνά θυμόμαστε το ένα σφάλμα και ξεχνάμε τις εκατοντάδες ηρωικές στιγμές.

Όμως, όσοι αγαπούν πραγματικά αυτόν τον σύλλογο θα θυμούνται ότι ο Ευθύμης Κουλούρης έδωσε τα πάντα. Ήταν μαχητής. Ήταν ηγέτης. Ήταν συμπαίκτης που μας σήκωνε στις δύσκολες στιγμές, μας γέμιζε με δύναμη και χάριζε μαγικές στιγμές που έκαναν ολόκληρες γενιές να ονειρεύονται.

Είχα την τιμή και την ευλογία να συνεργαστώ με τον Ευθύμη για μόλις έξι μήνες, αλλά τι έξι μήνες ήταν αυτά. Σε αυτό το σύντομο διάστημα είδα έναν παίκτη που έτρεφε αληθινή αγάπη για αυτή τη φανέλα, που αγαπούσε τους συμπαίκτες του και αγκάλιαζε την ευθύνη του ηγέτη μέσα και έξω από το γήπεδο. Εμπνέε, πάλευε, σκόραρε και ηγείτο με υπερηφάνεια. Θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας όχι μόνο ως ένας από τους πιο παραγωγικούς σκόρερ στην ιστορία της Πόγκον, αλλά και ως ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές της.

Τα μικρά παιδιά στις κερκίδες -με τα μάτια ορθάνοιχτα και την καρδιά να χτυπά δυνατά- μια μέρα θα πουν στα παιδιά και τα εγγόνια τους: «Είδα τον Έλληνα Θεό του ποδοσφαίρου να παίζει για την Πόγκον. Είδα τον Κουλούρη να φωτίζει το γήπεδό μας». Η κληρονομιά του είναι χαραγμένη στην ψυχή αυτού του συλλόγου. Τα γκολ του, το πάθος του, η φωτιά του -θα αντηχούν μέσα από τα συνθήματά μας, τις ιστορίες μας και τις αναμνήσεις μας για πολλές γενιές.

Εκ μέρους όλης της οργάνωσης της Πόγκον Στσέτσιν, και προσωπικά, Ευθύμη, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την ηγεσία σου, την αριστεία σου, τα γκολ σου και τη χάρη σου. Ευχαριστούμε για τις αξέχαστες στιγμές και την υπερηφάνεια που χάρισες σε αυτή την πόλη. Θα έχεις πάντα ένα σπίτι εδώ. Μία φορά Πόγκον, πάντα Πόγκον».