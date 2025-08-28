O MVP Κοτάρσκι... οδήγησε την Κοπεγχάγη στα «αστέρια»

Ο Κροάτης κίπερ έχει πάρει τη φανέλα βασικού... σπίτι του, μετρώντας συνεχόμενα 90λεπτα υπερασπιζόμενος την εστία της πρωταθλήτριας Δανίας.
Η Κοπεγχάγη με 3/3 προκρίσεις επί των Ντρίτα, Μάλμε και Βασιλεία επέστρεψε στη League Phase του Champions League, μετά από ένα χρόνο απουσίας.
Χθες (27/8) απέναντι στη Βασιλεία στην κρίσιμη ρεβάνς των Play Off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ο Κοτάρσκι βγήκε Man of the match, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.
Παράλληλα, είχε πέντε αποκρούσεις, με την πρωταθλήτρια Ελβετίας να φτάνει τα 2.01 xgoals, παρόλα αυτά ο «Ντομ»... ύψωσε τείχος οδηγώντας την Κοπεγχάγη στα... αστέρια. Το παιχνίδι με τα πόδια ήταν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Κροάτη τερματοφύλακα, ο οποίος μέτρησε 24/32 επιτυχημένες πάσες αλλά και μία κερδισμένη μονομαχία.
0 goals conceded
5 saves
2.01 goals prevented
7 recoveries
24/32 accurate passes
1/1 duel won
Man of the match. pic.twitter.com/AHLx279yC5