O MVP Κοτάρσκι... οδήγησε την Κοπεγχάγη στα «αστέρια»

Η Κοπεγχάγη θα... κουνήσει ξανά σεντόνι, με τον πρώην «ασπρόμαυρο» Ντόμινικ Κοτάρσκι να αναδεικνύεται MVP απέναντι στη Βασιλεία στον χθεσινό (27/8) αγώνα.

Ο Κροάτης κίπερ έχει πάρει τη φανέλα βασικού... σπίτι του, μετρώντας συνεχόμενα 90λεπτα υπερασπιζόμενος την εστία της πρωταθλήτριας Δανίας.

Η Κοπεγχάγη με 3/3 προκρίσεις επί των Ντρίτα, Μάλμε και Βασιλεία επέστρεψε στη League Phase του Champions League, μετά από ένα χρόνο απουσίας.

Χθες (27/8) απέναντι στη Βασιλεία στην κρίσιμη ρεβάνς των Play Off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ο Κοτάρσκι βγήκε Man of the match, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Παράλληλα, είχε πέντε αποκρούσεις, με την πρωταθλήτρια Ελβετίας να φτάνει τα 2.01 xgoals, παρόλα αυτά ο «Ντομ»... ύψωσε τείχος οδηγώντας την Κοπεγχάγη στα... αστέρια. Το παιχνίδι με τα πόδια ήταν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Κροάτη τερματοφύλακα, ο οποίος μέτρησε 24/32 επιτυχημένες πάσες αλλά και μία κερδισμένη μονομαχία.