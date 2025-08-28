Champions League: Θα κουνήσουν σεντόνι Παυλίδης, Τζόλης, Κοτάρσκι και Χατζηδιάκος

Η Μπενφίκα αναδείχθηκε νικήτρια στη μεγάλη μάχη με τη Φενέρμπαχτσε (1-0), η Κλαμπ Μπριζ έκανε σκόνη και θρύψαλα τη Ρέντζερς με γκολ και ασίστ του Χρήστου Τζόλη (6-0), ενώ η Κοπεγχάγη πήρε την πρόκριση εις βάρος της Βασιλείας (2-0).

Μπενφίκα και Φενέρμπαχτσε συνέθεσαν το ισχυρότερο ζευγάρι των Play Offs του Champions League, όμως μια από τις δύο γεμάτες ποιότητα και μεγάλα ονόματα ομάδες θα έπρεπε να μείνει εκτός της League Phase. Αυτή είναι η Φενέρμπαχτσε του Ζοσέ Μουρίνιο, που μετά τη “λευκή” ισοπαλία στην Κωνσταντινούπολη (0-0), ηττήθηκε με 1-0 στο εβληματικό “Ντα Λουζ” από τους “Αετούς”.

Η Μπενφίκα προειδοποίησε δις στο πρώτο ημίχρονο, με τα γκολ των Παυλίδη (11΄) και Μπαρέιρο (23΄) να ακυρώνονται ύστερα από χρήση VAR, με το τρίτο και φαρμακερό χτύπημα να έρχεται από τον Κερέμ Ακτούρκογλου στο 35ο λεπτό. Στο 82΄, ο Ταλίσκα, πρώην παίκτης και της Μπενφίκα, αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας με παίκτη λιγότερο την τουρκική ομάδα, η οποία δεν μπόρεσε να φέρει το ματς στα ίσα.

Η Μπριζ, μετά το εμφατικό πέρασμα από το “Ibrox” με 3-1, περίμενε με άγριες διαθέσεις τη Ρέιντζερς στη ρεβάνς. Οι Σκωτσέζοι κατέρρευσαν και ο πίνακας του σκορ έγραφε 5-0 με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Σε αυτό συνέβαλε σίγουρα και η αποβολή του Άαρονς από το 8ο μόλις λεπτό με απευθείας κόκκινη κάρτα. Τρεσόλντι (5΄), Βανάκεν (32΄), Σέις (41΄, 45΄) και Στάνκοβιτς στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου διαμόρφωσαν το απίστευτο 5-0, με τον Χρήστο Τζόλη να βάζει το… κερασάκι στην τούρτα στο 50ο λεπτό για το 6-0, το οποίο παρέμεινε έως το τέλος.

Στη Δανία, η Κοπεγχάγη έκαμψε την αντίσταση της Βασιλείας, επικράτησε με 2-0 και μετά το 1-1 στην Ελβετία εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase. Το σκορ άνοιξε ο Κορνίλιους στο 46ο λεπτό, ενώ στο 84΄ ο Μουκόκο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι σφράγισε τη νίκη και την πρόκριση της ομάδας του.

Το πρόγραμμα των αγώνων για τα Play Offs του Champions League:

Καραμπάγκ (Αζε) – Φερεντσβάρος (Ουγγ) 2-3

Μπενφίκα (Πορ) – Φενέρμπαχτσε (Του) 1-0

Κλαμπ Μπριζ (Βελ) – Ρέιντζερς (Σκω) 6-0

Κοπεγχάγη (Δαν) – Βασιλεία (Ελβ) 2-0