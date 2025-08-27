Ντάντας: «Έχω πολύ καλές αναμνήσεις - Είπα στους συμπαίκτες μου για την Τούμπα»

Στην... επιστροφή του σε «γνώριμα» εδάφη, ο Τιάγκο Ντάντας εκθείασε στους συμπαίκτες του το γήπεδο της Τούμπας, έχοντας μόνο ευχάριστες αναμνήσεις από τον ΠΑΟΚ.

Επιστροφή από τα... παλιά σήμερα (27/8) στην Τούμπα, με τον Τιάγκο Ντάντας να «πατάει» Θεσσαλονίκη. Ο Πορτογάλος χαφ εκθείασε την ατμόσφαιρα της Τούμπας στους συμπαίκτες του ενόψει του αυριανού (28/8) αγώνα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για την επιστροφή του στην Τούμπα: «Ήταν πολύ όμορφο να γυρίσω στην Τούμπα. Είμαι πολύ χαρούμενος, έχω πολύ καλές αναμνήσεις εδώ».

Για το ποιες είναι οι διαφορές του ΠΑΟΚ τώρα συγκριτικά με όταν έπαιζε αυτός εδώ: «Υπάρχουν διαφορές λόγω των πολλών παικτών που έφυγαν. Υπάρχουν μόνο 6-7 παίκτες ίδιοι. Ο κόουτς είναι ίδιος αλλά και πάλι πολλοί παίκτες άλλαξαν. Απλά πρέπει να παίξουμε αύριο με τον δικό μας τρόπο»

Για το αν τον ρώτησαν οι συμπαίκτες του για την Τούμπα: «Με ρώτησαν και τους είπα ότι θα είναι πολύ καλή η ατμόσφαιρα. Θα είναι sold out και ανυπομονούμε για αύριο να παίξουμε σε γεμάτο γήπεδο».

Για το τι ματς περιμένει αύριο: «Είμαστε έτοιμοι για δύσκολο σκληρό ματς. Γνωρίζουμε τι διακυβεύεται και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε όπως στο πρώτο παιχνίδι».