Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι εργασίες στο AEL FC ARENA (pics)

Η ΑΕΛ Novibet συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς τις εργασίες καθολικής ανακαίνισης του γηπέδου AEL FC ARENA, προκειμένου να είναι πανέτοιμο για την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Κηφισιά στην επιστροφή της στην Stoiximan Super League.

Η σχετική ενημέρωση:

«Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι εργασίες καθολικής ανακαίνισης του σύγχρονου γηπέδου AEL FC ARENA που μισθώνει και φέτος η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, με στόχο την ολοκλήρωση των περισσότερων εκ των πολλών και ουσιαστικών παρεμβάσεων πριν την έναρξη του πρώτου εντός έδρας αγώνα με την Κηφισιά.

Η εικόνα που θα παρουσιάζει πλέον ένα από τα καλύτερα και λειτουργικότερα ποδοσφαιρικά γήπεδα της χώρας, θα είναι αντάξια της πόλης και του κύρους της ΑΕΛ Novibet.

Το Δ.Σ. της ΠΑΕ με αφορμή και την τιμητική πρώτη επίσκεψη του αρχιδιαιτητή Λανουά, καλεί σύσσωμο το φίλαθλο κοινό της ομάδας να δώσει δυναμικά το παρόν του στο γήπεδο μας για τον αγώνα του Σαββάτου, στηρίζοντας καταρχήν την ομάδα μας σε ένα σημαντικό παιχνίδι και διαπιστώνοντας κατά τη παρουσία τους τη μεγάλη προσπάθεια που συντελείται σε όλα τα επίπεδα.

Καλή αντάμωση με την ΑΕΛ Novibet της Super League!».