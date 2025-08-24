Τα Facts & Figures για το ΠΑΟΚ - ΑΕΛ

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες και στατιστικά σχετικά με τον αγώνα ΠΑΟΚ - ΑΕΛ για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα της αναμέτρησης της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 2025-26 κόντρα στην ΑΕΛ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το background του αγώνα και την προϊστορία του Δικεφάλου κόντρα στους Θεσσαλούς.

Η τελευταία φορά που είχαν συναντηθεί ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ ήταν στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 και ήταν πάλι για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Δικέφαλος είχε επικρατήσεi με 1-0 χάρη στο γκολ του Χρήστου Τζόλη στο 16ο λεπτό.

Οι δύο ομάδες θα βρεθούν για πέμπτη φορά για την 1η αγωνιστική, αφού εκτός από τη σεζόν 2020-21 υπήρχαν ακόμη τρεις στο παρελθόν. Το 1982-83 (3-2), το 1988-89 (2-1) και το 1990-91 (2-1).

Συνολικά για την Α’ Εθνική/Super League έχουν συναντηθεί 32 φορές με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ, όπου υπάρχουν 24 νίκες για τον Δικέφαλο, έξι ισοπαλίες και δύο νίκες για τους Θεσσαλούς.

Στα 13 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια με την ΑΕΛ ο ΠΑΟΚ μετρά ισάριθμες νίκες με τις 10 να είναι για το πρωτάθλημα και τις τρεις για το Κύπελλο Ελλάδας. Στα 11 από αυτά δεν έχει δεχθεί ούτε τέρμα.

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν για τελευταία φορά με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας στις 22 Δεκεμβρίου 2021 για την φάση των “16” με τον Δικέφαλο να επικρατεί με 3-1. Ήταν η δεύτερη διαδοχική σεζόν που βρέθηκαν για το θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας, αφού αυτό είχε συμβεί και το 2020-21 όταν τότε επικράτησε με 5-0.

Από τις 24 νίκες για το πρωτάθλημα οι επτά είναι με 1-0, οι τέσσερις με 2-1, οι τρεις με 4-0. Η πρώτη αναμέτρηση τους, στις 6 Ιανουαρίου 1974 ολοκληρώθηκε με επικράτηση του ΠΑΟΚ με 3-1 και ακολούθησαν τρεις διαδοxικές νίκες με 4-0 για τον Δικέφαλο.

Αυτή είναι η 8η διαδοχική πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στην έδρα του και στις προηγούμενες επτά είχε πέντε νίκες (Asteras Aktor, ΑΕΛ, Παναιτωλικός, Asteras Aktor, Πανσερραϊκός), μια ισοπαλία (Παναιτωλικός) και μία ήττα (ΠΑΣ Γιάννινα).