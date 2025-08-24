Τέιλορ: «Εξαιρετικός άνθρωπος και ποδοσφαιριστής ο Γιακουμάκης»

Ο Γκρεγκ Τέιλορ στο... pregame του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΛ, μίλησε στην ΝΟVA για την κοινή παρουσία του στη Σέλτικ με τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Τρεις νέοι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου, έχουν ένα κοινό. Την παρουσία στη Σέλτικ, με την Γκρεγκ Τέιλορ να μιλάει για τον Τζόντζο Κένι και τον Γιώργο Γιακουμάκη, λίγο πριν τη... σέντρα του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα.

Aναλυτικά τα όσα δήλωσε στην κάμερα της ΝΟVA:

«Νομίζω ότι δεν με επηρέασε να πάρω την απόφαση να έρθω, η παρουσία του Τζόντζο Κένι εδώ. Αλλά είναι πάντα καλό όταν έρχεσαι σε μια ομάδα να υπάρχει ένα οικείο πρόσωπο. Παίξαμε μαζί, γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον, τώρα έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε και περισσότερο χρόνο εκτός γηπέδου μαζί. Είναι ένα πολύ καλό παιδί, έχετε ήδη πάρει κάποια δείγματα γραφής από αυτόν.

Ο Γιακουμάκης είναι ένα φανταστικό παιδί, περάσαμε επίσης μια πετυχημένη περίοδο μαζί στη Σέλτικ. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ποδοσφαιριστής, δεν τον έχετε δει ακόμη στο γήπεδο, αλλά πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα και θα ζήσουμε κι άλλες επιτυχίες εδώ μαζί».

