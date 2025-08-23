ΑΕΛ: Αιφνίδιο τέλος με Νεμπεγλέρα

Η ΑΕΛ ανακοίνωσε πως διακόπτει τη συνεργασία της με τον Κώστα Νεμπεγλέρα, που ήταν τεχνικός διευθυντής των ακαδημιών, επειδή δεν πληροί τα τυπικά προσόντα.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την αναγκαστική διακοπή της συνεργασίας της με τον καταξιωμένο προπονητή Κώστα Νεμπεγλέρα, καθώς οι απαιτήσεις των ακαδημιών της Super League από νομικής απόψεως, δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από τα πτυχιακά προσόντα του καθόλα έμπειρου προπονητή.

Ο Κώστας Νεμπεγλέρας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ΑΕΛ και μέρος της ιστορίας της.

Έδωσε μεγάλη ώθηση στις ακαδημίες μας και ιδιαίτερα στην Κ19, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του τίτλου της εν λόγω ακαδημίας για τον όμιλο μας, την αγωνιστική περίοδο 2024/25. Του ευχόμαστε υγεία, κάθε καλό και τον περιμένουμε να επιστρέψει στο ποδοσφαιρικό του σπίτι, εφόσον τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες του.

