Με απουσίες στο Φάληρο ο ASTERAS AKTOR

Ο ASTERAS AKTOR θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ολυμπιακό στην «πρεμιέρα» του νέου πρωταθλήματος (23/8, 20:00) και ο Σάββας Παντελίδης αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες.

Ο Έλληνας τεχνικός των Αρκάδων δεν θα έχει στην διάθεση του τους τραυματίες Τόμπι Αλάγκμπε και Ζούνιορ Μεντιέτα, αλλά και τον τιμωρημένο Φρόκου. Εκτός αποστολής είναι και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Ντάνι Φερνάντεθ, ο οποίος χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Αντίθετα, στην αποστολή του ASTERA AKTOR συμπεριλήφθει για πρώτη φορά ο υψηλόσωμος διεθνής Φινλανδός κεντρικός αμυντικός, Ρόμπερτ Ιβάνοφ.

Η αποστολή του ASTERA AKTOR: Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Κακαδιάρης, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Γιαμπλόνσκι, Έντερ, Μούμο, Καλλαντζή, Μπαρτόλο, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου