Ο ηγέτης Καλάμπρια άλλαξε το ματς, ο Παναθηναϊκός έβγαλε ποιότητα και η σπίθα έγινε πυρκαγιά που έκαψε τη Σάμσουνσπορ (2-1) με φοβερή ανατροπή μπροστά σε 35.000 κόσμο.

Το ονειρικό ντεμπούτο του Ντάβιντε Καλάμπρια και η γκολάρα για Οσκαρ του Κυριακόπουλου που έβαλε φωτιά στην εξέδρα, «κατάπιαν» τη Σαμσουνπόρ απόψε στο ΟΑΚΑ και οδήγησαν τον Παναθηναϊκό σε σπουδαία νίκη με ανατροπή (2-1), δίνοντάς του το προβάδισμα για την πρόκριση στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ!

Το τριφύλλι βρέθηκε πίσω στο σκορ από στατική φάση (κόρνερ) στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου αλλά η είσοδος των Ιωαννίδη-Καλάμπρια από τον Βιτόρια άλλαξε άρδην τα δεδομένα και έδωσε το έναυσμα για την πράσινη αντεπίθεση. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί σε μία εβδομάδα, ήτοι στις 28 Αυγούστου, στην Σαμψούντα.



Ο Ρουί Βιτόρια επανέφερε τον Τάσο Μπακασέτα στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού και ταυτόχρονα διατήρησε τόσο τον Τετέ όσο και τον Σφιντέρσκι, με τον Τσέριν να αντικαθιστά τον Μαξίμοβιτς που αποχώρησε για τα Εμιράτα, έχοντας παρόμοια τακτική με τα προηγούμενα ευρωπαϊκά ματς του τριφυλλιού. Ητοι, πίεση στο δεύτερο τρίτο του γηπέδου και χάι πρες όταν η μπάλα επέστρεφε στον τερματοφύλακα των Τούρκων, χωρίς ωστόσο να γίνονται πολλά κλεψίματα ψηλά.

Ο ρυθμός ήταν χαμηλός με τη Σαμσουνσπόρ να δίνει έμφαση στη συνοχή των γραμμών πίσω από τη μπάλα και να προσπαθεί να βρει χώρους σε καταστάσεις επιθετικού τρανζίσιον με target man τον στράικερ Μουαντιλματζί.

Καμία ομάδα δεν έπαιρνε ιδιαίτερα ρίσκα, με τον Παναθηναϊκό να έχει περισσότερες ευκαιρίες στο ενεργητικό του παρότι ήταν προβλέψιμος με τη μπάλα στην κατοχή του.

Στο 4’ ο Τσέριν έκλεψε και έδωσε στον Σφιντέρσκι, ο οποίος γύρισε τη μπάλα στην περιοχή εκεί όπου ο Μπακασέτας έκανε γυριστό σουτ με τη μπάλα να κοντράρει στον Τόμασον και να καταλήγει κόρνερ. Μέχρι το 21’ δεν δημιουργήθηκε κάποια φάση, με τον Τετέ να μην ανησυχεί τον Τούρκο τερματοφύλακα σε σουτ έξω από την περιοχή στο συγκεκριμένο λεπτό. Αμέσως μετά ο Πελίστρι έκανε ατομική ενέργεια από αριστερά και έδωσε στον Σφιντέρσκι που έκανε το σουτ από πλάγια θέση, η μπάλα κόντραρε και πέρασε δίπλα απ’ το δοκάρι (22’).

Στο 23’ ο Τσιριβέγια έκανε σωτήριο κόψιμο ως τελευταίος παίκτης σε αντεπίθεση της Σαμσουνσπόρ, ενώ ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 28’ με τον Μπακασέτα να εκτελεί φάουλ, τον Τούρκο τερματοφύλακα να διώχνει με το δεξί πόδι και τον Τουμπά να σουτάρει εκατοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι!

Στο 35’ ο ήδη κιτρινισμένος Γιουκσέλ σταμάτησε με το χέρι την μπάλα στο όριο της μεγάλης περιοχής προ του Τετέ, αλλά ο διαιτητής δεν υπέδειξε την παράβαση (!) και στο 37’ η Σαμσουνσπόρ σκόραρε με τον Ντιματά που ήταν σε ξεκάθαρη θέση οφ σάιντ.

Από στατική φάση -απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γιαβρού που πέρασε λίγα εκατοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ντραγκόφσκι, απείλησε η Σαμσουνσπόρ στην τελευταία υποσχόμενη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Τούρκοι απείλησαν στο 50’ σε γρήγορη μετάβαση με τον Εντσάμ να σουτάρει έξω από την περιοχή και τον Ντραγκόφσκι να παραχωρεί κόρνερ. Στην εκτέλεση του κόρνερ από τον Εμρέ, ο Τόμασον πήρε την κεφαλιά από τον Σφιντέρσκι στο πρώτο δοκάρι και άνοιξε το σκορ για τη Σαμσουνσπόρ (0-1) στο 51’.

Οκτώ λεπτά αργότερα (59’) ο Βιτόρια έκανε δύο αλλαγές και ταυτόχρονα άλλαξε το σχηματισμό του Παναθηναϊκού σε 4-4-1-1, με τον Ιωαννίδη να αντικαθιστά τον Μπακασέτα, έχοντας ελεύθερο ρόλο και τον Καλάμπρια να κάνει το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα στη θέση του Κώτσιρα.

Στο 64’ ο Παναθηναϊκός έχασε απίθανη ευκαιρία με τον Κυριακόπουλο να βγάζει υπέροχη σέντρα, τον Σφιντέρσκι να πιάνει κεφαλιά στο κάθετο δοκάρι και το πλασέ του Τετέ να βρίσκει στα σώματα και να περνάει κόρνερ!

Ενα λεπτό μετά, τρομερό σουτ του Κυριακόπουλου σταμάτησε ξανά στο δοκάρι (65’), ώσπου στο 66’ ο Ελληνας αριστερός μπακ δεν λάθεψε! Και με φανταστικό σουτ στην κίνηση με το αριστερό την έστειλε στο αριστερό «παραθυράκι» της εστίας του Κοτσούκ ισοφαρίζοντας (1-1) μέσα σε πανδαιμόνιο!

Η εξέδρα είχε πάρει φωτιά, ο Καλάμπρια «όργωνε» την πλευρά και λίγο έλειψε να σκοράρει σε σέντρα-σουτ που κόντραρε και κατέληξε κόρνερ στο 74’. Κι απ’ το κόρνερ που κέρδισε ο Ιταλός άσος και εκτέλεσε ο Τετέ, ο Πάλμερ-Μπράουν με κεφαλιά έβαλε τον Παναθηναϊκό στη θέση του οδηγού με ανατροπή (2-1)!

Στο 86’ ο Βιτόρια έβαλε στο ματς τον νεαρό κεντρικό μέσο Αντριάνο Μπρέγκου αντί του Σφιντέρσκι, τοποθετώντας τον Ιωαννίδη στην κορυφή της επίθεσης για τα τελευταία λεπτά.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια - 4-2-3-1): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (59’ Καλάμπρια), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τετέ, Μπακασέτας (59’ Ιωαννίδης), Πελίστρι (76’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι (86’ Μπρέγκου).

ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ (Τόμας Ρέις - 4-3-3): Κοτσούκ, Γιαβρού, Τσάτκα, Φαν Ντρόγκελεν, Τόμασον, Μακουμπού (88’ Σονέρ), Εντσάμ, Γιουκσέλ (68’ Τσιφτ), Ντιματά, Μουαντιλματζί, Εμρέ (68’ Μούζα).