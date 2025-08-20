Η νέα πρόταση του Ολυμπιακού στη Γοδόι Κρουζ για τον Αντίνο, σύμφωνα με τον Μέρλο (pic)

Ο Ολυμπιακός κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση στην Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο, σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο, Σέζαρ Λουίς Μερλό.

Οι Πειραιώτες δεν έχουν παρατήσει την περίπτωση του Σαντίνο Αντίνο για την ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης και σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, προχώρησε σε νέα βελτιωμένη πρόταση στην πλευρά της Γοδόι Κρουζ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Μέρλο, η νέα βελτιωμένη προσφορά του Ολυμπιακού «αγγίζει» τα 7 εκατομμύρια δολάρια, συν 3 εκατ. δολάρια σε μπόνους. Τα συγκεκριμένα χρήματα αντιστοιχούν σε 6 εκατ. ευρώ, συν 2.5 εκατ. σε μπόνους, με το συνολικό ποσό της μεταγραφής να φτάνει τα 8.5 εκατ. ευρώ!

Πλέον, το μόνο που απομένει είναι η οριστική απάντηση της Γοδόι στην πρόταση των «ερυθρόλευκων», με τον νεαρό ποδοσφαιριστή πάντως να επιθυμεί την μετακόμιση του στην Ελλάδα.