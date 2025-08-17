Sky Sport: «Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό ο Καλάμπρια!» (pic)

Σύμφωνα με το «Sky Sport», ο Νταβίντε Καλάμπρια έβαλε κι επίσημα πλέον την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό. Μένει μόνο η ανακοίνωση του «Τριφυλλιού».

Ο Νταβίντε Καλάμπρια είναι η «βόμβα» του Παναθηναϊκού για το δεξί άκρο της άμυνας, με τον πρώην αρχηγό της Μίλαν να πείθεται από το πλάνο που του παρουσιάστηκε και να φτάνει χτες το βράδυ στην Αθήνα.

Οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε οριστική συμφωνία και το μόνο που απέμενε ήταν να περάσει ο παίκτης από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια να βάλει την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Σύμφωνα με το έγκυρο «Sky Sport» αυτό ακριβώς συνέβη, με την μεταγραφή του να είναι πλέον επίσημη και την ανακοίνωση της «πράσινης» ΠΑΕ να είναι αυτή που απομένει.

Δείτε την ανάρτηση: