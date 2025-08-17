Πάφος: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα για Καβάνι

Ο διευθυντής της κυπριακής ομάδας Χάρης Θεοχάρης ήταν κατηγορηματικός.

Στο στόχαστρο της Πάφου μπήκε ο 38χρονος Έντισον Καβάνι σύμφωνα με δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν την Κυριακή 17/8 στην Κύπρο.

Η πλευρά της κυπριακής ομάδας ωστόσο, διέψευσε ουσιαστικά κατηγορηματικά και με «αιχμηρό» τρόπο πως υφίσταται ενδιαφέρον για τον έμπειρο Ουρουγουανό.

Ο διευθυντής Χάρης Θεοχάρους προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media και κάνει λόγο για μπαρούφα και μαλ… χωρίς να αναφέρει το όνομα του Καβάνι.

«Μια γενική σκέψη για τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου αποτελείται από πολλούς παράγοντες: προπονητές, ποδοσφαιριστές, υπαλλήλους ομάδων, διοικητικούς παράγοντες, δημοσιογράφους και άλλους. Όταν κάποιος από αυτούς κάνει λάθος, συνήθως απολογείται ή του ασκείται κριτική, ακόμα και σκληρή επίθεση. Όταν όμως κάποιος «ξεφουρνίσει» μια μπαρούφα, τι γίνεται; Απλώς περιμένουμε την επόμενη είδηση να σκεπάσει τη μ……, που τελικά δεν είχε ίχνος αλήθειας; Κι όλα αυτά περνάνε σαν να μη συνέβη τίποτα… Λίγη περισσότερη σοβαρότητα, κύριοι»