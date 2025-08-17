«Ο Ζαμόρα του Άρη βρίσκεται ήδη στην Πορτογαλία για να ενταχθεί στη Βιζέου»

Η υπόθεση του Άλβαρο Σαμόρα φαίνεται να οδεύει προς το τέλος της. Ο Άρης, σε συνεννόηση με τον Κοσταρικανό φορ, εδώ και αρκετό διάστημα αναζητούσε τον τρόπο να λυθεί το συμβόλαιό του ώστε να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, και πλέον όλα δείχνουν πως βρέθηκε λύση.

Όπως αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στο Twitter ο δημοσιογράφος Κέβιν Χιμένες, ο Σαμόρα βρίσκεται ήδη στην Πορτογαλία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Βιζέου, ομάδα που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία. Ο παίκτης θα περάσει άμεσα από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2026.

Η μετακίνηση αυτή, εφόσον επισημοποιηθεί, θα ελευθερώσει μία θέση ξένου εκτός Ε.Ε. στο ρόστερ των «κιτρίνων», το οποίο μετά και την άφιξη του Τίνο Καντεβέρε έχει φτάσει πλέον τους οκτώ τέτοιους ποδοσφαιριστές.

Σε περίπτωση που όλα κυλήσουν χωρίς εμπόδια και ο Σαμόρα γίνει κάτοικος Βιζέου, ο Ρούμπεν Ρέγες θα επικεντρωθεί στις περιπτώσεις των Σίστο, Ζουλ και Ρόουζ.