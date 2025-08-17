«Ο Ζαμόρα του Άρη βρίσκεται ήδη στην Πορτογαλία για να ενταχθεί στη Βιζέου»

Όπως αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στο Twitter ο δημοσιογράφος Κέβιν Χιμένες, ο Σαμόρα βρίσκεται ήδη στην Πορτογαλία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Βιζέου, ομάδα που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία. Ο παίκτης θα περάσει άμεσα από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2026.
Η μετακίνηση αυτή, εφόσον επισημοποιηθεί, θα ελευθερώσει μία θέση ξένου εκτός Ε.Ε. στο ρόστερ των «κιτρίνων», το οποίο μετά και την άφιξη του Τίνο Καντεβέρε έχει φτάσει πλέον τους οκτώ τέτοιους ποδοσφαιριστές.
Σε περίπτωση που όλα κυλήσουν χωρίς εμπόδια και ο Σαμόρα γίνει κάτοικος Βιζέου, ο Ρούμπεν Ρέγες θα επικεντρωθεί στις περιπτώσεις των Σίστο, Ζουλ και Ρόουζ.
Álvaro Zamora ya está en Portugal para unirse al Viseu FC de la Liga 2, el tico hará pruebas médicas próximamente y luego será anunciado de manera oficial— Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) August 16, 2025
Préstamo con opción de compra procedente del Aris
🇨🇷 pic.twitter.com/bPWx3jmO0H