Το ταξίδι του ΠΑΟΚ στο Κλάγκενφουρτ (vid)

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε χθες (13/8) για το Κλάγκενφουρτ της Αυστρίας, όπου σήμερα (14/8 20:00) δίνει την κρίσιμη ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ.

Αποστολή στην Αυστρία

Οι Θεσσαλονικείς αναχώρησαν με πτήση τσάρτερ χθες (13/8) το απόγευμα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Κλάγκενφουρτ.

Εκεί, σήμερα στο Wörthersee Stadion η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δίνει τον δεύτερο αγώνα για τον 3ο προκριματικό του Europa League απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ.

Ένα ταξίδι σύντομο (περίπου 1,5 ώρα απόσταση) με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να είναι αρκετά ευδιάθετοι ενόψει του σημερινού (14/8 20:00) αγώνα, δείχνοντας αυτοπεποίθηση στην ομάδα.

Δείτε το σχετικό βίντεο: