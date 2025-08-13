Φιλική επικράτηση της Νίκης Βόλου κόντρα στον Πανιώνιο

Η θεσσαλική ομάδα επικράτησε σε παιχνίδι προετοιμασίας με σκορ 1-0.

Το φιλικό έγινε στο «Παντελής Μαγουλάς», είχε διάρκεια 70 λεπτών και η Νίκη Βόλου νίκησε με 1-0 με εκτέλεση φάουλ στο 26’ κι ενώ προηγουμένως η μπάλα βρήκε στο δοκάρι.

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (Κώστας Γεωργιάδης): Τσέλιος, Αρίας, Γκαντέλιο, Σιούτας, Ντιαλόσι, Σίλβα, Έππας, Νταϊλάνι, Πέττας, Λώλης, Λουκίνας. Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν οι: Στεργιάκης, Δημητριάδης, Κουτσιμπάνας, Σιούτας, Μπαξεβάνος, Μπαριέντος, Σαλαμούρας, Βουτσάς, Σαποβάλοφ, Γιακουμάκης, Τζιώρας.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Παύλος Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος (55′ Τσόγκας), Βενάρδος (65′ Τσαντήλας), Ασλανίδης, Γένσεν, Κιάκος, Στούπης, Ρούτσι, Παπαγεωργίου, Γιάκοβλεφ, Φελίσιο (65′ Βοΐλης), Φαν ντερ Βάτερ.