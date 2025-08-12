Νέο χτύπημα ο Λεβαδειακός: Δικός του και ο Λοντίγκιν!

Συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό την ενίσχυσή του ο Λεβαδειακός, προχωρώντας σε ακόμα μία ηχηρή μεταγραφική κίνηση με τον πολύπειρο Ελληνο-ρώσο τερματοφύλακα.

Οι Βοιωτοί προχώρησαν στην ένατη καλοκαιρινή τους προσθήκη, με ακόμη έναν έμπειρο παίκτη που κουβαλάει σπουδαίες παραστάσεις κι έχει πανηγυρίσει τίτλους στην καριέρα του.

Ο Γιούρι Λοντίγκιν που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό μετά από μία τριετία, έχοντας κατακτήσει ένα Κύπελλο Ελλάδας, θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν με τη φανέλα του Λεβαδειακού, που θα αποτελέσει τον τέταρτο εν Ελλάδι σταθμό του, μετά από Ξάνθη και ΠΑΣ Γιάννινα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γιούρι Λοντίγκιν.

Η ομάδα μας συνεχίζει την ενίσχυσή της με έναν έμπειρο τερματοφύλακα που κουβαλάει σημαντικές παραστάσεις από την επιτυχημένη παρουσία του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει φορέσει τόσο το ελληνικό εθνόσημο σε επίπεδο U21 (3 συμ.), όσο και τη φανέλα της εθνικής Ανδρών της Ρωσίας (11 συμ.).

Γεννημένος στις 26/5/90 στο Βλαντιμίρ της Ρωσίας από Ρώσο πατέρα και Ελληνίδα μητέρα, ερχόμενος από μικρή ηλικία στην Ελλάδα. Έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στην Ξάνθη, όπου αγωνίστηκε για μία τετραετία, πριν πάρει μεταγραφή στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (2013-19), με την οποία κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και δύο Σούπερ Καπ.

Τον Γενάρη του 2019 επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό, ενώ η επόμενη σεζόν τον βρήκε αρχικά στην τουρκική Γκαζιαντέπ, πριν επιστρέψει στη Ρωσία για την Άρσεναλ Τούλα. Στο β’ μισό της σεζόν 2020-21 γύρισε ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα για να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα, στον οποίο αγωνίστηκε για 1,5 χρόνο. Την περίοδο 2021-22 αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας της Super League και συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος.

Το 2022 μετακόμισε στον Παναθηναϊκό, στον οποίο αγωνίστηκε για τρία χρόνια και κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας (2024), με τον ίδιο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Επιπλέον διαθέτει μεγάλη εμπειρία και σε διεθνές επίπεδο, μετρώντας συνολικά 48 συμμετοχές στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA (Champions League, Europa League, Conference League).

Γιούρι σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!