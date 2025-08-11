Μαρκό: Δανεικός από τον Παναθηναϊκό ο Λαζάρης

Τον επιθετικό Οδυσσέα Λαζάρη από τον Παναθηναϊκό απέκτησε με τη μορφή δανεισμού η Μαρκό για τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Μαρκό ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Οδυσσέα Λαζάρη, ο οποίος παραχωρήθηκε στην ομάδα μας με τη μορφή δανεισμού από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής (γενν. 26/11/2005) μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της επίθεσης, προσφέροντας ευελιξία και ποιότητα στην επιθετική μας γραμμή.

Το περιβάλλον της Μαρκό δεν του είναι άγνωστο, καθώς εδώ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα πριν μετακινηθεί το 2014 στον Παναθηναϊκό. Στους «πράσινους» αγωνίστηκε σε όλες τις αναπτυξιακές ηλικίες και το καλοκαίρι του 2024 υπέγραψε τριετές επαγγελματικό συμβόλαιο.

Τον Ιανουάριο του 2025 παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στην Παναχαϊκή, με την οποία κατέγραψε 6 συμμετοχές στη Super League 2, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες σε επαγγελματικό επίπεδο.

Τον καλωσορίζουμε ξανά στην οικογένεια της Μαρκό και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα χρώματά μας.