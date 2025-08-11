Ζεβλάκοφ για Σιμάνσκι: «Περιμένουμε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με την ΑΕΚ»

Στην ΑΕΚ αποδίδει την καθυστέρηση εξελίξεων του φλερτ της Λέγκια με τον Σιμάνσκι ο Μίχαλ Ζεβλάκοφ.

Δεδομένο είναι το ενδιαφέρον της Λέγκια Βαρσοβίας για τον Νταμιάν Σιμάνσκι, ο οποίος δεν βρίσκεται στα πλάνα της ΑΕΚ. Ο τεχνικός διευθυντής των Πολωνών, Μίχαλ Ζεβλάκοφ επισήμανε πως ο 30χρονος μέσος συνεχίσει την προσπάθεια να λύσει την κατάσταση με την ελληνική ομάδα και έως τότε δεν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη.

Πιθανότατα η Λέγκια περιμένει να μείνει ελεύθερος ο Πολωνός χαφ από την Ένωση, κάτι όμως που δεν φαίνεται να είναι στις προθέσεις της ελληνικής ομάδας.

«Ο Νταμιάν παλεύει ακόμα να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με την ΑΕΚ. Μέχρι να υπάρξει μια καθαρή και διάφανη κατάσταση εκεί, δεν θα υπάρξει κάποια συζήτηση. Είναι δύσκολο για μένα να πω τι ακριβώς θέλει η ΑΕΚ. Έχουν πει ότι δεν υπολογίζουν τον Σιμάνσκι. Έχουμε και εναλλακτική λύση, θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Ζεβλάκοφ στο Canal+Sport.