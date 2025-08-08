ΠΑΟΚ: Πρώτο ματς χωρίς τελική στην εστία μετά από τουλάχιστον τρεις σεζόν!

Με ένα αρνητικό στατιστικό ξεκίνησε τη φετινή ευρωπαϊκή του πορεία ο ΠΑΟΚ, καθώς στην ισόπαλη (0-0) πρεμιέρα με τη Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα, δεν κατάφερε να καταγράψει τελική προσπάθεια προς την εστία!

Το συγκεκριμένο στατιστικό αποτυπώνει πλήρως την εικόνα του Δικεφάλου στο ματς της Τούμπας. Οι Αυστριακοί εμφανίστηκαν διαβασμένοι, παρατάχθηκαν με 5-4-1 και έκλεισαν όλους τους διαδρόμους, εξουδετερώνοντας κάθε επιθετικό σχέδιο της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Την ίδια ώρα, σε κάθε ευκαιρία στο τρανζίσιον, η WAC δημιουργούσε απειλές και θα μπορούσε να είχε φύγει ακόμη και με τη νίκη, αν δεν υπήρχε η σταθερή παρουσία του Γίρι Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια.

Ο ΠΑΟΚ καλείται πλέον να βγάλει αντίδραση στη ρεβάνς της Αυστρίας, όπου θα χρειαστεί να παρουσιαστεί με τελείως διαφορετικό πρόσωπο για να πάρει την πρόκριση...

Αξίζει να σημειωθεί πως, όσο αρνητικό κι αν είναι το «μηδέν» στο σκορ, το ανησυχητικό της υπόθεσης είναι πως δεν υπήρξε καν απειλή. Γιατί τόσο πέρσι όσο και πρόπερσι, όταν ο ΠΑΟΚ έμενε στο μηδέν στο γήπεδο της Τούμπας (τρεις φορές την περσινή σεζόν και πέντε την προπέρσινη), τουλάχιστον δημιουργούσε φάσεις και είχε τελικές.

Γυρνώντας ακόμη πιο πίσω, ούτε τη σεζόν 2022/23 καταγράφεται παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο οποίο έμεινε στο «μηδέν» χωρίς να έχει τελική στην εστία.

Οι Κυπελλούχοι Αυστρίας, αν και θεωρητικά το αουτσάιντερ του ζευγαριού, έστειλαν ξεκάθαρα μηνύματα στον ΠΑΟΚ, δείχνοντας πως δεν έχουν διάθεση να παραδοθούν εύκολα... Η εικόνα τους στην Τούμπα χτύπησε «καμπανάκια» ενόψει της ρεβάνς στο Κλάγκενφουρτ, όπου ο Δικέφαλος θα χρειαστεί να παρουσιαστεί σαφώς πιο αποφασιστικός και κυρίως πιο απειλητικός.