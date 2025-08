«Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Χάουτεκιτ και ετοιμάζει πρόταση στην Λιέγη»

Σύμφωνα με δημοσίευση στο «X», λογαριασμού που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Σταντάρ Λιέγης, ο ΠΑΟΚ έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για τον Ίμπε Χάουτεκιτ και ετοιμάζει την πρότασή του.

«Ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τον Ίμπε Χάουτεκιτ και ενδέχεται να υποβάλει προσφορά τις επόμενες εβδομάδες. Μια μεταγραφή στην Γάνδη από την άλλη πλευρά, δεν είναι πλέον καθόλου πιθανή», αναφέρει η ανάρτηση των Βέλγων.

Ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός την προηγούμενη σεζόν κατέγραψε 35 εμφανίσεις με την φανέλα της Σταντάρ Λιέγης, ενώ στις δύο πρώτες αγωνιστικές της φετινής σεζόν δεν κατέγραψε συμμετοχή λόγω ενός μικροπροβλήματος τραυματισμού.

🔴 Le PAOK est toujours intéressé par Ibe Hautekiet et pourrait passer à l’offensive dans les prochaines semaines. Un transfert à La Gantoise, en revanche, n’est plus du tout d’actualité.



🔴 PAOK is nog steeds geïnteresseerd in Ibe Hautekiet en zou de komende weken een bod…