Σίτι: Ο Γκβάρντιολ πέρασε από εκπαίδευση ειδικών δυνάμεων στην Κροατία (pics)

Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, βρέθηκε στην πατρίδα του για τις διακοπές του και επέλεξε να συμμετάσχει σε ένα έντονο πρόγραμμα προσομοίωσης αποστολής των Ειδικών Δυνάμεων της Κροατίας.

Ο Γκβάρντιολ, φορώντας στρατιωτική στολή και εξοπλισμένος πλήρως, δεν δίστασε να βρεθεί στο «εικονικό μέτωπο», δείχνοντας πνευματική αντοχή και διάθεση για δοκιμές πέρα από το συνηθισμένο.

