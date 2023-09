Παίρνει δανεικό τον Καστιγιέχο η Σασουόλο

Επιστροφή στην Ιταλία και τη Serie A για τον Σάμου Καστιγιέχο μετά τη θητεία του στη Μίλαν, με τη Σασουόλο να τον αποκτά ως δανεικό από τη Βαλένθία, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, στο deal μεταξύ των δύο ομάδων θα υπάρχει και οψιόν αγοράς η οποία θα φτάνει μόλις τα 250 χιλιάδες ευρώ.

Ο Καστιγιέχο ήταν ένας από τους παίκτες που εξέτασε και ο ΠΑΟΚ τις τελευταίες ημέρες για να ενισχυθεί στα άκρα της επίθεσης, ωστόσο δεν προχώρησε η περίπτωσή του.

Samu Castillejo joins Sassuolo, done deal from Valencia. €250k option to buy clause included in loan deal 🟢⚫️🇪🇸



Valencia will cover €1m gross part of the salary, as @Generaldepie_ called. pic.twitter.com/SP6TGlfuAd