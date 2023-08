Μυθικό αυτογκολ και μπροστά ο ΠΑΟΚ στην Ιερουσαλήμ (vid)

Με έναν απρόσμενο τρόπο ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα πρόκρισης στο «Teddy Stadium» με τον Γκότλιμπ να πετυχαίνει ένα μυθικό αυτογκολ.

Πιο συγκεκριμένα ο κεντρικός αμυντικός της Μπεϊτάρ, επιχείρησε να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του, σε μία προσπάθεια να χτίσουν επίθεση από αυτόν, ωστόσο, δεν υπολόγισε σωστά ούτε τη θέση του συμπαίκτη του, ούτε τη δύναμη που έβαλε στο χτύπημά του με αποτέλεσμα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Δείτε το γκολ:

If you had a bad day or something, keep that in mind; At least you aren’t Edi Gotlieb.pic.twitter.com/wxzAtNcyqK