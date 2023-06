Η δικαίωση του Ρόδρι: Από τον πάγκο κόντρα στην Τσέλσι στο γκολ ενάντια στην Ίντερ!

Το πρόσωπο του τελικού για τη Μάντσεστερ Σίτι είναι ξεκάθαρα ο Ρόδρι με το γκολ που πέτυχε, ωστόσο ο Ισπανός ήταν και το πρόσωπο στον τελικό με την Τσέλσι το 2021 για τον ακριβώς... αντίθετο λόγο. Γράφει ο Γιάννης Λύκος.

Μία απλή επιλογή είναι πολλές φορές ικανή να αλλάξει ολόκληρο το μέλλον. Πολλοί το λένε το «φαινόμενο της πεταλούδας», εμείς θα το πούμε απλά το overthinking του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Το 2023 είναι ξεκάθαρα ένα έτος που ανήκει στη Μάντσεστερ Σίτι. Ενώ όλοι είχαν ξεγράψει τους Cityzens από την Premier League και είχαν χρίσει ήδη πρωταθλήτρια την Άρσεναλ, η ομάδα του Πεπ έκανε το μεγάλο comeback - πολλοί θα πουν πως αυτοκτόνησαν και οι Gunners, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα - και τελικά πήραν το πρωτάθλημα. Λίγες μέρες μετά, στον τελικό του FA Cup στο Wembley, κόντρα στη συμπολίτισσα Γιουνάιτεντ, η Σίτι μπήκε με το πόδι το γκάζι, προηγήθηκε στο 12ο δευτερόλεπτο και στο τέλος το Μάντσεστερ βάφτηκε για ακόμη μία φορά τα τελευταία χρόνια γαλάζιο.

Για να φτάσουμε τελικά στις 10 Ιουνίου. Το πιο γλυκό βράδυ στην ιστορία της Σίτι. Αυτό το βράδυ που οι Πολίτες πλέον μπορούν να λένε πως έκαναν - επιτέλους - το βήμα παραπάνω. Το βράδυ που, όπως πολλοί της πρόσαπταν, κάποιος πέταξε τη φανέλα της από τον 5ο όροφο και αυτή έπεσε απευθείας στο πεζοδρόμιο αντί να αιωρηθεί για λίγα λεπτά στον αέρα. Λόγω του... χαμηλού βάρους που είχε και άλλα τέτοια κλισέ, καταλάβατε.

Ποιος ήταν όμως ο παίκτης που χάρισε αυτή τη βραδιά στη Σίτι; Το όνομά του είναι Ρόδρι και όλη τη χρονιά είναι εξαιρετικός. Δεν έκανε απλά ένα καλό ματς. Αυτός είναι ο man of the match ή καλύτερα ο man of the year των Άγγλων. Πριν δύο χρόνια όμως, ο Ισπανός ήταν ξανά ο άνθρωπος που συζητούσε όλη η Ευρώπη, χωρίς να έχει σκοράρει όμως. Χωρίς να έχει κερδίσει η Σίτι, τότε η Τσέλσι ήταν αυτή που πανηγύρισε το Champions League.

Kαι φτάνουμε εκεί που ξεκινήσαμε το συγκεκριμένο κείμενο. Στον Πεπ και το φαινόμενο της πεταλούδας. Τότε, ο 52χρονος τεχνικός είχε αποφασίσει να αφήσει τον Ρόδρι στον πάγκο, να παίξει ενάντια στην Τσέλσι χωρίς καθαρό «6άρι» και με βασικό τον Ιλκάι Γκουντογκάν. Το αποτέλεσμα ήταν αποκαρδιωτικό, με τους «μπλε» του Λονδίνου να κερδίζουν κατά κράτος τη μάχη του κέντρου.

Όλοι τότε έβριζαν τον Γκουαρδιόλα και το overthinking που έκανε. «Πάλι το έχασε μόνος του». «Πάλι από μία... εξυπνάδα που σκέφτηκε κατάφερε να το χάσει ο innovator» ήταν μερικές από τις ατάκες που ακουγόταν μέχρι και στις 10 το βράδυ την 10η Ιουνίου. Πλέον όλα αυτά σταμάτησαν. Ξεχάστηκαν.

Στον φετινό τελικό ο Πεπ δεν θα έκανε το ίδιο λάθος. Περίμεναν πολλοί μέχρι να βγει η 11άδα να δουν αν ο Γκουαρδιόλα θα έκανε πάλι κάποια... εξυπνάδα. Δεν έκανε τελικά. Κατέβηκε και έπαιξε όπως όλη την υπόλοιπη χρονιά. Ο Ρόδρι όλη τη χρονιά ήταν βασικός. Είναι ο παίκτης που μετά τον Μέσι, ο Ισπανός τεχνικός έχει εμπιστευτεί τις περισσότερες φορές σε μία σεζόν, δίνοντάς του φανέλα βασικού. Έτσι και στον τελικό αγωνίστηκε καθ'ολη τη διάρκεια της αναμέτρησης και ήταν εξαιρετικός.

Ο άνθρωπος που δεν εμπιστεύτηκε το 2021 ο Γκουαρδιόλα έμελλε να είναι αυτός που άλλαξε όλη την ιστορία της Σίτι με ένα γκολ του. Αυτή ήταν και η μεγάλη δικαίωση του Ρόδρι. Θα άλλαζε το αποτέλεσμα αν έπαιζε το 2021; Κανείς δεν ξέρει. Είπαμε όμως και στην αρχή για το «φαινόμενο της πεταλούδας» ή το overthinking. Αν δεν έκανε εκείνη την επιλογή πριν δύο χρόνια ο Πεπ, δεν ξέρουμε αν θα φτάναμε στη σημερινή βραδιά, αν ο Ρόδρι θα έβαζε το πιο σημαντικό γκολ στην ιστορία της Σίτι και τελικώς αν εσείς θα διαβάζατε αυτό το κείμενο...