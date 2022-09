Δεν θα έχει τον Ολυμπιακό αλλά τη Ricmond FC του Τεντ Λάσο το FIFA 23

Είναι μία από τις καλύτερες κωμικές σειρές των τελευταίων χρόνων, με κόσμο που αγαπά το ποδόσφαιρο αλλά και αυτούς που δεν έχουν καμία ιδέα από αυτό να την έχουν αγαπήσει. Ο λόγος φυσικά για τη σειρά «Τed Lasso», με την EA Sports και το FIFA να αποφασίζουν να δώσουν την ευκαιρία στον κόσμο να παίξει με την Richmond FC, ομάδα που έχει αναλάβει ο Tεντ Λάσο στη σειρά, στο FIFA 23 το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 30 Σεπτεμβρίου,

Αντιθέτως, θυμίζουμε πως στο ερχόμενο FIFA δεν θα βρίσκεται η εθνική Ελλάδας αλλά και ο Ολυμπιακός, με τον Παναθηναϊκό την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να είναι οι μοναδικές ελληνικές ομάδες που θα βρίσκονται στο παιχνίδι.

