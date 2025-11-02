Έγραψε ιστορία το futsal της ΑΕΚ: Eπική πρόκριση στους «16» του Champions League!

Ιστορικές στιγμές ζει το τμήμα ποδοσφαίρου σάλας της ΑΕΚ, αφού η Ένωση διέλυσε την γερμανική Βέλιμντορφ με 9-2, πανηγυρίζοντας την πρόκρισή της στους «16» του Champions League.

Η ΑΕΚ εκτός από την επιβλητική νίκη επί της πρωταθλήτριας Γερμανίας, χρειάστηκε και τη νίκη της Κατάνια απέναντι στην φινλανδική ΑΚΑΑ, για να πάρει στην ισοβαθμία την ιστορική πρόκριση.

Η Ένωση, είχε τους ίδιου βαθμούς με τους Φινλανδούς, όμως μέτρησε ως κριτήριο ότι η ΑΕΚ είχε λιγότερες κίτρινες κάρτες και έτσι υπερτέρησε στην ισοβαθμία για να βρεθεί στους «16» του Champions League.

Σκόρερ: Φελιπίνιο (3), Αδαμόπουλος, Νενέ, Ντάτης (2), Λίμα, Κοκκινίδης.

ΑΕΚ (Άγγελος Εμμανουηλίδης): Mιχαλίτσης, Βιτίνιο, Φελιπίνιο, Νενέ, Λίμα, Αρώνης, Πρωτονοτάριος, Ταρνανίδης, Ντάτης, Γούσης, Αδαμόπουλος, Τριαντάφυλλος, Αναστασόπουλος.

Βέλιμντορφ (Βόκαν Βουκμίροβιτς): Πόνικ, Αρσόβσκι, Ντερβισάι, Τζίντιτς, Ντόρφσμιντ, Βέχαμπ, Κένεντι Ριμπέιρο, Ζόβκο, Φέιστε, Λιούμπιτς, Ρετζέπι, Γκρούνμπεργκ.