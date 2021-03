Μπράουν: Ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του, πόσα έπαιρνε και τι σκέφτεται η Φενέρ

Ένα συμβόλαιο που «αγγίζει» το 1 εκατ. δολ. ετησίως και ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και μία σεζόν... χωρισμένη στα δύο: το SDNA «ρίχνει φως» στην υπόθεση του Λορένζο Μπράουν, ο οποίος θα είναι free agent το καλοκαίρι.

Ο τελευταίος ένας χρόνος ήταν αρκετά... περίεργος στην μπασκετική ζωή του Λορένζο Μπράουν. Ο Αμερικανός πλέι μέικερ μέχρι τη διακοπή της δράσης λόγω του κορωνοϊού πραγματοποιούσε μία εξαιρετική πορεία με τον Ερυθρό Αστέρα, δείχνοντας πως είναι ένας φανταστικός δημιουργός. Από την άλλη, το πρόβλημά του στο περιφεριακό σουτ ήταν εμφανές.

Ο Αμερικανός γκαρντ με το μεγάλο βιογραφικό στο ΝΒΑ (Σίξερς, Τίμπεργουλβς, Σανς, Ράπτορς) στην πρώτη του σεζόν στην Euroleague μέτρησε 12,3 πόντους ανά παιχνίδι με 45,9% δίποντο, 28,8% τρίποντο και 82,3% στις βολές, 3,3 ριμπάουντ και 4,6 ασίστ με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου.

Κατά τη διάρκεια του Μαΐου του 2020 ο Παναθηναϊκός του... χτύπησε την πόρτα και μεταξύ των δύο πλευρών υπήρχε πολύ θετικό κλίμα. Οι επαφές προχωρούσαν και οι «πράσινοι» ξεκίνησαν να σκέφτονται την ομάδα της νέας σεζόν με τον Μπράουν στη θέση που θα άφηνε ύστερα από λίγες εβδομάδες ο Νικ Καλάθης.

Βέβαια, όπως συνηθίζει να λέει και ο ίδιος, στη ζωή "It's all about timing". Οι πρωταθλητές Ελλάδας έδωσαν χώρο και χρόνο στον 30χρονο παίκτη, για να ζυγίσει όλα τα δεδομένα και να πάρει την καλύτερη απόφαση για το μέλλον του. Προφανώς, η συγκεκριμένη επιλογή εμπεριείχε ρίσκο, καθώς ο Παναθηναϊκός έχασε πολύτιμο χρόνο στην αγορά. Σχεδόν 1,5 μήνα αργότερα, τα πρώτα... σύννεφα ήρθαν πάνω από το ΟΑΚΑ με τη «σφήνα» της Φενέρμπαχτσε, η οποία έγινε γνωστή στις 8 Ιουλίου.

Η τουρκική ομάδα δεν είχε την αίγλη των προηγούμενων ετών, δίχως τον Ζέλικο Ομπράντοβις στον πάγκο της, όμως ήταν δεδομένο πως θα διαθέτει ξανά ένα αξιοπρεπέστατο μπάτζετ, της τάξεως των 12+ εκατομμυρίων ευρώ «καθαρά» για το αγωνιστικό τμήμα. Στις 14 Ιουλίου η Φενέρ ανακοίνωσε πως ο Μπράουν γίνεται... κάτοικος Πόλης για ένα χρόνο και ο Παναθηναϊκός αναγκάστηκε να κινηθεί για το plan b.

«Ψάχνοντας» το θέμα, το sdna.gr έμαθε πως το μονοετές συμβόλαιο που υπέγραψε πέρυσι τον Ιούλιο ο Μπράουν με τον σύλλογο από την Κωνσταντινούπολη «αγγίζει» το 1 εκατομμύριο δολάρια. Για την ακρίβεια, πήγες από την Τουρκία κάνουν λόγο για μονοετές deal ύψους 950.000 δολαρίων. Ακόμα και μετά τις μειώσεις του μπάτζετ της η Φενέρμπαχτσε ήταν σε θέση να προσφέρει τέτοια ποσά και να δελεάσει ποιοτικούς αθλητές.

Η σεζόν για τον Αμερικανό ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς μέχρι και την 15η αγωνιστική εκείνος αποτελούσε τον βασικό χειριστή του Ιγκόρ Κοκόσκοφ (μαζί με τον Νάντο ντε Κολό) και ήταν ο decision maker πάνω στο παρκέ. Στην Euroleague «έγραψε» έξι ματς με 15+ πόντους σε αυτό το διάστημα και οι ασίστ του ήταν σταθερά 4-5 κατά μέσο όρο. Ωστόσο, η Φενέρμπαχτσε αντιμετώπιζε πολλές δυσκολίες και είχε ανάγκη από ενίσχυση.

Η συμφωνία των Τούρκων με τον Μάρκο Γκούντουριτς έβαλε ξανά το σύνολο του Κοκόσκοφ στο κυνήγι των πλέι οφ. Μετά την έλευση του Σέρβου και το ντεμπούτο του στο ματς της 16ης «στροφής» απέναντι στον Ολυμπιακό, η Φενέρ έφτασε σερί 10 νικών και... γύρισε πλήρως τον διακόπτη. Πλέον, βρίσκεται στην 6η θέση του ταμπλό (ισόβαθμη με την 5η Μπάγερν Μονάχου) με ρεκόρ 19-12, έχοντας 14 νίκες στα τελευταία 16 ματς.

Η έλευση του Γκούντουριτς βελτίωσε την ομάδα, όμως «συρρίκνωσε» τον χρόνο και τον ρόλο του Μπράουν. Στο δεύτερο μισό της σεζόν ο 30χρονος άσος δεν είναι ο βασικός εκτελεστής, ούτε εκείνος που παίρνει τις αποφάσεις. Δεν περνούν πια τόσο πολλές μπάλες από τα χέρια του. Το κάνει και αυτό, αλλά δεν είναι ούτε ο 1ος, ούτε ο 2ος, ούτε ο 3ος στην... ιεραρχεία της επίθεσης της ομάδας. Ύστερα από 31 αγωνιστικές έχει 9,9 πόντους (48,3% δίποντο, 36,6% τρίποντο και 82,5% στις βολές), 2,3 ριμπάουντ, 3,9 ασίστ και 1,4 κλεψίματα κατά μέσο όρο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη γειτονική χώρα, ο Κοκόσκοφ και το επιτελείο του δεν είναι τόσο ευχαριστημένοι με τις εμφανίσεις του Μπράουν. Ο ρόλος του άλλαξε μετά τη συμφωνία με τον Γκούντουριτς και αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα ο Αμερικανός παίζει πιο πολύ off the ball, δεν έχει τόση επιρροή στην επίθεση, χρησιμοποιείται κυρίως για να βοηθήσει στην άμυνα. Η μετάβαση δεν είναι εύκολη και τα αποτελέσματα -σε ατομικό επίπεδο- δεν είναι τα ιδανικά.

Το μονοετές συμβόλαιο ύψους 950.000 δολαρίων, που υπέγραψε ο MVP της G-League το 2018 με τη Φενέρμπαχτσε ολοκληρώνεται, λοιπόν, το καλοκαίρι και στην Κωνσταντινούπολη τα δεδομένα δεν δείχνουν να είναι υπέρ του. Όπως και να 'χει, ο Μπράουν θα βγει στην αγορά και -σίγουρα- θα απασχολήσει πολλές ομάδες της Euroleague, για άλλη μια χρονιά.