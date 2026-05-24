Αλιμπίγιεβιτς: «Αν δεν παίξουν Μπουργκ ή Μονακό η Μπεσίκτας μπορεί να είναι η επόμενη στη Euroleague»

Στις πιθανότητες της Μπεσίκτας να αγωνιστεί τη νέα σεζόν με wild card στη Euroleague αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο προπονητής της τουρκικής ομάδας, Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς.

Σε συνέντευξή του στο «Mozzart Sport», αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις πιθανότητες της ομάδας του να αγωνιστεί στην επόμενη EuroLeague, παρά το γεγονός πως δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αυτή τη θέση μέσω του Eurocup, όπου η Μπεσίκτας ήταν φιναλίστ.

«Φέτος, σπάσαμε κάθε ρεκόρ του συλλόγου: παίξαμε στον τελικό του Presidential Cup, στον τελικό του Κυπέλλου Τουρκίας, στον τελικό του EuroCup. Πρόκειται για ιστορικά επιτεύγματα για την ομάδα. Φυσικά, υπάρχει μια απογοήτευση. Θα μπορούσαμε να είχαμε στέψει αυτή την φανταστική σεζόν με έναν τίτλο.

Και συνέχισε ο Σέρβος κόουτς: «Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη EuroLeague και προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν τα πράγματα. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η Μπεσίκτας θα μπορούσε να είναι η επόμενη ομάδα στη EuroLeague, σε περίπτωση που η Μπουργκ δεν συμμετάσχει ή αν η Μονακό δεν βρει την οικονομική διέξοδο για να συνεχίσει στη διοργάνωση.

Φυσικά, κυκλοφορούν και φήμες ότι η EuroLeague μπορεί να μειωθεί σε 19 ομάδες, σενάριο που θεωρώ το λιγότερο πιθανό. Περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες».