Το θαύμα του Ιερεθουέλο: Ο Ναν συμπλήρωσε 102 σερί αγωνιστικά λεπτά χωρίς να κερδίσει φάουλ!

Απίστευτο κι όμως... Ευρωλιγκάτο: ο Κέντρικ Ναν συμπλήρωσε 102 σερί αγωνιστικά λεπτά χωρίς να κερδίσει έστω και ένα φάουλ στη σειρά του Παναθηναϊκού Aktor με τη Βαλένθια.

Η Euroleague κάνει... ό,τι περνάει από το χέρι της για να κρατήσει την ομάδα του Εργκίν Αταμάν μακριά από το Final Four του "Telekom Center" και η αντιμετώπιση των διαιτητών προς τον Κέντρικ Ναν είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Στο Game 1 το ξεκάθαρο φάουλ του Μπράνκου Μπαντιό έγινε... Magic Moment για τη διοργανώτρια αρχή, η οποία μετά τη γενική κατακραυγή απέσυρε το σχετικό βίντεο. Ωστόσο, είναι φανερό πια πως ο Ναν έχει μπει στο «στόχαστρο» των ρέφερι.

Ο πιο πλήρης επιθετικά παίκτης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης στα τέσσερα ματς των δύο ομάδων στα φετινά πλέι οφ έχει κερδίσει μόλις 5 (!) φάουλ και έχει πάει στη γραμμή μόνο πέντε φορές (3/5β.).

Παρ' όλα αυτά, η Euroleague καταφέρνει να κάνει με τον τρόπο της το παραπάνω «τρελό» στατιστικό ακόμα πιο... ασύλληπτο. Βλέπετε, ο περσινός MVP πήρε για τελευταία φορά υπέρ του φάουλ στο 23ο λεπτό του Game 2.

Από τότε πέρασαν 102 σερί αγωνιστικά λεπτά που συνοδεύτηκαν από... μηδέν φάουλ εις βάρος των αντιπάλων του επιθετικού ηγέτη του «τριφυλλιού». Τι κι αν ο Μπαντιό τον παίζει άμυνα με... λύσσα, χρησιμοποιώντας χέρια και πόδια; Τι κι αν οι ψηλοί της Βαλένθια προσπαθούν να «ντουμπλάρουν» και να του κλείσουν κάθε γωνία πάσας ή κάθε διάδρομο και πολλές φορές στο ζωγραφιστό τον χτυπούν σε κάθε σημείο του σώματός του;

Το πλάνο του Μαρτίνεθ φαίνεται πως λειτουργεί άψογα και οι Ισπανοί τον σταματούν, όταν τα καταφέρνουν, «πεντακάθαρα». Ή τουλάχιστον έτσι κρίνουν οι διαιτητές του Ντάνι Ιερεθουέλο, παίζοντας το δικό τους παιχνίδι στην εξέλιξη της σειράς...