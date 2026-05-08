Kαββαδάς: «Είμαι ευτυχισμένος, χάρηκα ξανά το μπάσκετ στη Μύκονο»

Η Μύκονος στην πρώτη της χρονιά στην Stoiximan GBL, ήταν η ευχάριστη έκπληξη της σεζόν, εντυπωσίασε με τα πεπραγμένα της και τερμάτισε στην πρώτη «οχτάδα», που σημαίνει πως θα αγωνιστεί στα playoffs εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, ενώ συμμετείχε και στο Final8 του Κυπέλλου. Για όλα αυτά μίλησε ο Βασίλης Καββαδάς στο «mykonosbc.gr».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο διεθνής Έλληνας σέντερ:

Η φετινή πορεία της Μυκόνου, που συνδυάστηκε με την πρόκριση στο Final Eight του Κυπέλλου και τη συμμετοχή στα playoffs, ήταν υπέρβαση ή αποτέλεσμα δουλειάς που φάνηκε από νωρίς;

«Η πορεία μας χτίστηκε βήμα-βήμα από το καλοκαίρι. Τίποτα δεν έγινε τυχαία. Ξεκινήσαμε τον Αύγουστο στην Αθήνα και για μεγάλο διάστημα ήμασταν μακριά από τη βάση μας, περνώντας από το Καρπενήσι, την Καρδίτσα και τη Θεσσαλονίκη, δίνοντας πολλά φιλικά και δουλεύοντας καθημερινά. Ο κορμός είχε αλλάξει σχεδόν ολοκληρωτικά, καθώς μόλις δύο παίκτες είχαν παραμείνει από την περσινή ομάδα, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα της Elite League και ανέβηκε στην GBL. Από εκεί και πέρα, χρειάστηκε αρκετή δουλειά ώστε οι παίκτες να γνωριστούν μεταξύ τους, να καταλάβουν τι ζητά ο προπονητής και πώς θέλει να λειτουργεί το σύνολο μέσα στο γήπεδο, προκειμένου να αποκτήσει την απαραίτητη ομοιογένεια.

Μάλιστα, υπήρχε και μια σκέψη στο μυαλό μου… Έλεγα μέσα μου “μήπως είναι πολύ νωρίς για να είμαστε τόσο έτοιμοι; Θα μπορέσει αυτό να συνεχιστεί και στους επίσημους αγώνες;”. Παρόλα αυτά, με την έναρξη του πρωταθλήματος συνεχίσαμε στο ίδιο επίπεδο. Στη δεύτερη αγωνιστική, απέναντι στο Περιστέρι, ήμασταν πολύ κοντά σε ένα μεγάλο διπλό, ενώ στην τρίτη αγωνιστική κόντρα στον Ηρακλή, πήραμε τη νίκη μέσα στο Ιβανώφειο, σε μια πολύ δύσκολη έδρα και απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο. Στα δικά μου μάτια, λοιπόν, αυτή η πορεία δεν ήταν τυχαία. Το καλοκαίρι, όταν όλοι ρωτούσαν για τον στόχο, είχα τονίσει πως προτεραιότητα ήταν η παραμονή στην κατηγορία. Με βάση την εμπειρία μου, το ζητούμενο ήταν να εξασφαλίσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται τη σωτηρία. Τελικά, όχι μόνο προχωρήσαμε στο Κύπελλο και φτάσαμε στα playoffs, αλλά ολοκληρώνουμε μια σεζόν που θεωρώ απόλυτα πετυχημένη».

Πότε μέσα στη χρονιά ένιωσες για πρώτη φορά ότι αυτή η προσπάθεια μπορεί να ξεπεράσει τις αρχικές προσδοκίες;

«Να σου πω την αλήθεια, εγώ πάντα πατάω με τα δύο πόδια στη γη και προσπαθώ να αξιολογώ τα πράγματα με ψυχραιμία. Δεν βιαζόμουν να σκεφτώ το παραπάνω, το πιο μακρινό. Έβλεπα την κατάσταση προπόνηση-προπόνηση και παιχνίδι-παιχνίδι. Όσο, όμως, περνούσε ο καιρός, άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι η Μύκονος μπορούσε να προχωρήσει και να πετύχει κάτι πολύ καλό. Αυτή είναι, γενικά, η φιλοσοφία μου, να αντιμετωπίζω τα πράγματα βήμα-βήμα. Δεν θέλω να κάνω μεγάλα όνειρα από νωρίς, γιατί καμιά φορά αυτό μπορεί να γυρίσει ανάποδα και να έχει αρνητική επίδραση».

Πόσο δύσκολο είναι για μια νεοφώτιστη ομάδα όπως η Μύκονος να αποκτήσει αγωνιστική ταυτότητα και τι ρόλο έπαιξε αυτό στην πορεία προς τα playoffs;

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για να πάρεις μια νίκη σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όπως είναι η GBL, χρειάζεται να λειτουργούν σωστά πολλοί παράγοντες, όχι μόνο στα 40 λεπτά του αγώνα, αλλά και σε όλη την προετοιμασία και την καθημερινότητα. Για εμάς, βασικός παράγοντας και “κλειδί” ήταν ότι το μυαλό μας ήταν καθαρό σε ό,τι είχε να κάνει με το εξωαγωνιστικό κομμάτι. Στη Μύκονο έχουμε πραγματικά όλα όσα χρειαζόμαστε για να δουλέψουμε σωστά. Θα σταθώ ιδιαίτερα και στα αποδυτήρια. Είμαι πολλά χρόνια στον χώρο και μπορώ να πω ότι αυτή ήταν μία από τις καλύτερες καταστάσεις που έχω ζήσει, σε επίπεδο χαρακτήρων! Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για να προχωρήσει μια ομάδα. Ο συνδυασμός Ελλήνων και ξένων παικτών ήταν εξαιρετικός. Όσο κι αν σιχαίνομαι τις κλισέ εκφράσεις, εδώ μπορώ να πω ότι υπήρχε πραγματικά μια οικογενειακή ατμόσφαιρα. Παράλληλα, όλα όσα αφορούσαν την καθημερινότητα και την οργάνωση λειτουργούσαν με μεγάλο επαγγελματισμό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η ψυχολογία του αθλητή, για μένα, είναι ίσως το πιο καθοριστικό στοιχείο: να νιώθει καλά, επιθυμητός, να έχει στήριξη και αγάπη από το περιβάλλον του και τον κόσμο. Μόνο έτσι μπορεί να φτάσει στο σημείο να δώσει το μέγιστο στον αγώνα».

Πώς αντιλήφθηκες τον ρόλο σου μέσα σε ένα νέο και φιλόδοξο project όπως αυτό της Μυκόνου;

«Έχω να πω μόνο θετικά πράγματα. Σε προσωπικό επίπεδο, πρώτα απ’ όλα, ήταν μια πολύ καλή σεζόν, γιατί είχα την υγεία μου σε όλη τη διάρκειά της. Αυτό, για να είμαι ειλικρινής, είχα πολλά χρόνια να το ζήσω. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και ευτυχισμένος που χάρηκα ξανά το μπάσκετ. Ήμουν υγιής στο γήπεδο, προπονούμουν με τους συμπαίκτες μου, με τους φίλους μου και με τους προπονητές μου. Αυτό ήταν το βασικό συστατικό. Τις πρώτες εβδομάδες της προετοιμασίας δεν συμμετείχα, λόγω ενός θέματος που είχα. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι έγινε πάρα πολύ σωστή δουλειά στη διαδικασία της επιστροφής μου, αλλά και στη διαχείριση από τον προπονητή μου, ο οποίος με χειρίστηκε με τον σωστό τρόπο ώστε να μπω σταδιακά στο παρκέ, μέσα από τις προπονήσεις και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Οπότε, είμαι πολύ ευτυχισμένος για αυτό το κομμάτι».