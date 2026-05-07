ΠΑΟΚ: Ανάσες με τετραήμερο ρεπό και στην... αναμονή λόγω Euroleague

Επιτέλους ανάσες για τον ΠΑΟΚ μετά από ένα πολύ απαιτητικό και κουραστικό πρόγραμμα διαδοχικών αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Είναι χαρακτηριστικό πως η ομάδα έδωσε σε 49 ημέρες 14 ματς και πιο πρόσφατα, σε 21 ημέρες 7 παιχνίδια, μεταξύ των οποίων. τους ευρωπαϊκούς τελικούς με την Μπιλμπάο, τα τοπικά ντέρμπι με Άρη και Ηρακλή και φυσικά τα δύο πρόσφατα ματς των προημιτελικών στα ελληνικά playoffs κόντρα στο Περιστέρι.

«Δοκιμάστηκε πάρα πολύ η πνευματική μας δύναμη και οι αντοχές και είμαστε πολύ χαρούμενοι που φτάσαμε στα ημιτελικά» δήλωσε χαρακτηριστικά μετά τη χθεσινή νίκη-πρόκριση ο Παντελής Μπούτσκος, ο οποίος έδωσε τετραήμερο ρεπό στους παίκτες του. Έτσι οι «ασπρόμαυροι» θα έχουν την ευκαιρία να ξεκουράσουν το σώμα και το μυαλό τους μετά την εξάντληση τους με τα σερί παιχνίδια.

Άπαντες θα επιστρέψουν ξανά στο γήπεδο για προπονήσεις τη Δευτέρα (11/5), όταν και θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας για τα ημιτελικά της GBL. Εκεί, ο ΠΑΟΚ θα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός - Μύκονος. Οι «πράσινοι» είναι το απόλυτο φαβορί, όμως ο ΠΑΟΚ μπορεί να περιμένει ακόμα και 20 ημέρες χωρίς επίσημο παιχνίδι, καθώς αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί στο Final Four της Euroleague (22 και 24 Μαΐου), τότε οι ελληνικοί ημιτελικοί θα ξεκινήσουν το νωρίτερο στις 26 Μαΐου.

Και αυτό το διάστημα κρίνεται ως πολύ μεγάλο και οι ιθύνοντες του προπονητικού τιμ θα βρεθούν μπροστά σε μία νέα πρόκληση: να διαχειριστούν αυτό το αγωνιστικό κενό και να προσαρμόσουν τους παίκτες σε νέα δεδομένα, καθώς από τον... μαραθώνιο των αγώνων θα πρέπει να περάσουν σε ένα πρόγραμμα συντήρησης αγωνιστικού ρυθμού.