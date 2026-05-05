Πέμπτο σερί Final Four για τον Ολυμπιακό - 7o για τον Γιώργο Μπαρτζώκα

O Oλυμπιακός έκανε το καθήκον του στο Μόντε Κάρλο «σκούπισε» την Μονακό κερδίζοντας άνετα με 105-82, σφράγισε την παρουσία του στο Final-4 (22-24/5) και πηγαίνει στο Telekom Center για να σπάσει την κατάρα της πρώτης θέσης.
Για τους «ερυθρόλευκους» αυτό είναι το πέμπτο συνεχόμενο Final-4 που δίνουν το παρών (Βελιγράδι, Κάουνας, Βερολίνο, Άμπου Ντάμπι, Αθήνα) και το 15ο στην ιστορία τους, με σκοπό να φτάσουν στην 4η κατάκτηση τους.
Αναλυτικά οι συμμετοχές του Ολυμπιακού στα Final-4:
1994 Tελ-Αβίβ
1995 Σαραγόσα
1997 Ρώμη
1999 Μόναχο
2009 Βερολίνο
2010 Βαρκελώνη
2012 Κωνσταντινούπολη
2013 Λονδίνο
2015 Μαδρίτη
2017 Κωνσταντινούπολη
2022 Βελιγράδι
2023 Κάουνας
2024 Βερολίνο
2025 Άμπου Ντάμπι
2026 Αθήνα
Έβδομη παρουσία του Γιώργου Μπαρτζώκα στο Final-4
O Γιώργος Μπαρτζώκας οδήγησε τον Ολυμπιακό στο πέμπτο σερί Final-4 της ιστορίας του, με τους «ερυθρόλευκους» να δείχνουν σταθεροί καθ' όλη την διάρκεια της χρονιάς.
Ο έμπειρος προπονητής των ερυθρόλευκων έφτασε για έβδομη φορά σε Final Four, μετά από το 2013 στο Λονδίνο με τον Ολυμπιακό, το 2016 στο Βερολίνο με την Λοκομοτίβ Κούμπαν, το 2022 στο Βελιγράδι, το 2023 στo Κάουνας, το 2024 στο Βερολίνο το 2025 στο Άμπου Ντάμπι και πλέον το 2026 στην Αθήνα με τους «ερυθρόλευκους».