Πέμπτο σερί Final Four για τον Ολυμπιακό - 7o για τον Γιώργο Μπαρτζώκα

O Oλυμπιακός έκανε το καθήκον του στο Μόντε Κάρλο «σκούπισε» την Μονακό κερδίζοντας άνετα με 105-82, σφράγισε την παρουσία του στο Final-4 (22-24/5) και πηγαίνει στο Telekom Center για να σπάσει την κατάρα της πρώτης θέσης.

Για τους «ερυθρόλευκους» αυτό είναι το πέμπτο συνεχόμενο Final-4 που δίνουν το παρών (Βελιγράδι, Κάουνας, Βερολίνο, Άμπου Ντάμπι, Αθήνα) και το 15ο στην ιστορία τους, με σκοπό να φτάσουν στην 4η κατάκτηση τους.

Αναλυτικά οι συμμετοχές του Ολυμπιακού στα Final-4:

1994 Tελ-Αβίβ

1995 Σαραγόσα

1997 Ρώμη

1999 Μόναχο

2009 Βερολίνο

2010 Βαρκελώνη

2012 Κωνσταντινούπολη

2013 Λονδίνο

2015 Μαδρίτη

2017 Κωνσταντινούπολη

2022 Βελιγράδι

2023 Κάουνας

2024 Βερολίνο

2025 Άμπου Ντάμπι

2026 Αθήνα

Έβδομη παρουσία του Γιώργου Μπαρτζώκα στο Final-4

O Γιώργος Μπαρτζώκας οδήγησε τον Ολυμπιακό στο πέμπτο σερί Final-4 της ιστορίας του, με τους «ερυθρόλευκους» να δείχνουν σταθεροί καθ' όλη την διάρκεια της χρονιάς.

Ο έμπειρος προπονητής των ερυθρόλευκων έφτασε για έβδομη φορά σε Final Four, μετά από το 2013 στο Λονδίνο με τον Ολυμπιακό, το 2016 στο Βερολίνο με την Λοκομοτίβ Κούμπαν, το 2022 στο Βελιγράδι, το 2023 στo Κάουνας, το 2024 στο Βερολίνο το 2025 στο Άμπου Ντάμπι και πλέον το 2026 στην Αθήνα με τους «ερυθρόλευκους».