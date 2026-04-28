Κριτική Ολυμπιακού: Καθάρισαν Βεζένκοφ - Μιλουτίνοφ, πολύτιμος ο Τζόσεφ

Ο Ολυμπιακός έκανε τη... δουλειά κόντρα στη Μονακό, έγραψε το 1-0 στην προημιτελική σειρά, με τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ να ξεχωρίζουν ξανά και τον Τζόσεφ να αποδεικνύεται πολύτιμος.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Τόμας Ουόκαπ: 7

Δεν επιχείρησε κανένα σουτ στο πρώτο ημίχρονο, όμως είχε γέμισε την στατιστική του σε ριμπάουντ (4) και ασίστ (5). Τελείωσε το παιχνίδι με 3 πόντους, 7 ασίστ και 4 ριμπάουντ διαβάζοντας σωστά πολλές φάσεις, ενώ περιόρισε σημαντικά τη δράση του Μάικ Τζέιμς.

Κόρεϊ Τζόσεφ: 9

Εξαιρετικός στα 7' που χρησιμοποιήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, δίνοντας λύσεις σε επίθεση (7π.) και άμυνα. Συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και ακόμα καλύτερα ανεβάζοντας κι άλλο στροφές και προσφέροντας και θέαμα. Εκανε ένα από τα καλύτερά του παιχνίδια, έχοντας 13 πόντους, 4 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Τάιλερ Ντόρσεϊ: 6

Δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό επιθετικά στην αρχή, ωστόσο έκλεισε το ημίχρονο με 7 πόντους. Ήταν άστοχος από τα 6,75μ (1/5τρ.) και δεν μπόρεσε να βρει μομέντουμ στο σκοράρισμα. Δεν ήταν αρνητικός, όμως δεν έπιασε τα συνήθη στάνταρ του

Εβάν Φουρνιέ: 7

Μεστή εμφάνιση από τον Γάλλο, αν και έχασε αρκετά τρίποντα (2/7), εκ των οποίων κάποια ελεύθερα. Τελείωσε το ματς με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ, έχοντας συμβολή και θετική επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας.

Σακίλ ΜακΚίσικ: 5

Έβγαλε ενέργεια στο πρώτο μέρος, σκόραρε στο ματς 5 πόντους, όμως δεν χρειάστηκε να κάνει περισσότερα πράγματα στο παρκέ, καθώς οι υπόλοιποι περιφερειακοί γέμιζαν τη θέση του.

Κώστας Παπανικολάου: 4

Δεν έπαιξε καθόλου στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στη συνέχεια πήρε 14 λεπτά από τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Έμεινε άποντος (0/2τρ.), όμως ήταν ομαδικός, βοηθώντας την ομάδα του.

Τάισον Ουορντ: -

Ξεκίνησε ορεξάτος και στις δύο μεριές του παρκέ, όμως έκανε δύο γρήγορα φάουλ στο πρώτο πεντάλεπτο και άμεσα έφυγε στα αποδυτήρια και δεν μπήκε ξανά στο ματς. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να κριθεί.

Σάσα Βεζένκοφ: 8

Ήταν καυτός στο πρώτο μέρος με 14 πόντους, σκοράροντας με κάθε τρόπο. Δέχθηκε ένα χτύπημα στη μύτη στην τρίτη περίοδο, έκανε τέσσερα ράμματα και στο τελευταίο εξάλεπτο που επέστρεψε έλαμψε ξανά, ολοκληρώνοντας το ματς με 20 πόντους.

Άλεκ Πίτερς: 7

Δε φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο στο λίγο που έπαιξε. Πήρε περισσότερο χρόνο στη συνέχεια μετά τον τραυματισμό του Βεζένκοφ και έδωσε 7 πόντους, ενώ πήρε και 5 ριμπάουντ, όντας ξανά ουσιαστικός.

Νίκολα Μιλουτίνοφ: 9

Κομβικός ξανά στη ρακέτα. Εκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 4 πόντους και 5 ριμπάουντ, εκ των οποίων 4 επιθετικά. Τελικά ολοκλήρωσε το ματς με νταμπλ-νταμπλ στους 13 πόντους και 10 ριμπάουντ (7 επιθετικά), συνδυάζοντας ουσία και θέαμα.

Ταϊρίκ Τζόουνς: -

Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί.

Ντόντα Χολ: 8

Ακόμα μία θετική εμφάνιση για τον Αμερικανό σέντερ, ο οποίος έβγαλε μερικές εντυπωσιακές φάσεις με καρφώματα και κοψίματα.