Σίτο Αλόνσο: «Πέρασα πολύ άσχημα στην Μπαρτσελόνα - Λάθος μου που είχα πει ναι σε όλα»

Ο προπονητής της Μούρθια, Σίτο Αλόνσο σε δηλώσεις του μίλησε μεταξύ άλλων για τη θητεία του στην Μπαρτσελόνα και τι πήγε λάθος στη συνεργασία του με τον ισπανικό σύλλογο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην ραδιοφωνική εκπομπή Tirando a Fallar:

Για την πορεία του στην Μούρθια και την αλλαγή νοοτροπίας του συλλόγου: «Είναι το μόνο για το οποίο νιώθω πραγματικά περήφανος. Ενα πράγμα που έμαθα εδώ είναι το εξής: είμαστε οι καλύτεροι όταν χάνουμε. Δεν μπορείς να φανταστείς την ομαδική ενότητα, με προπονητή και παίκτες, αρκεί να δίνουμε αυτό που ζητάει ο κόσμος».

«Έχω συμβόλαιο μέχρι το 2028. Σε αυτόν τον σύλλογο, χρόνο με τον χρόνο, όλα πάνε καλά για μένα, γιατί δεν θέλω σε καμία στιγμή ο Σίτο Αλόνσο να γίνει βάρος για τον σύλλογο. Είναι μια ημερομηνία που μπήκε για να δημιουργήσει μια πραγματική προσδοκία για το πρότζεκτ. Είναι θεμελιώδες για να πιστέψει ο κόσμος ότι έχουμε ένα σχέδιο που πάει πέρα από τη σεζόν που παίζεται τώρα».

Για την περίοδό του στην Μπαρτσελόνα: «Στην Μπαρτσελόνα πέρασα πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ περίεργη κατάσταση, πήγα με τη σαφή ιδέα να είμαι με την οικογένειά μου και είναι αλήθεια ότι η κατάσταση στην Καταλονία δεν ήταν εύκολη εκείνη την περίοδο. Ξεκινήσαμε την προετοιμασία φανταστικά, αλλά δεν καταφέραμε να βρούμε μια μεταξύ μας συνέργεια αρκετά σημαντική ώστε να κάνουμε ένα τεράστιο βήμα με μια ομάδα που δεν ήταν φτιαγμένη με τη δύναμη του χρήματος. Πήγα με την ιδέα να πάρω τον Σέιν Λάρκιν, ήξερε όλη μου τη φιλοσοφία και είχαμε μεγάλη εμπιστοσύνη. Θα υπέγραφα και τον Γκιγέμ Βίβες αλλά δεν μπόρεσα γιατί είχε πρόβλημα στις ιατρικές εξετάσεις. Υπήρξαν ένα σωρό προβλήματα».

Ο Σίτο Αλόνσο αποκάλυψε και ένα από τα λάθη που έκανε στην Μπαρτσελόνα, σε μια περίοδο όπου δεν ήταν ικανός να πει «όχι» σε οποιοδήποτε αίτημα του συλλόγου: «Ήμουν ενθουσιασμένος που βρισκόμουν εκεί, αλλά δεν μπορούσαμε να υπογράψουμε τους πρώτης γραμμής παίκτες. Μίλησα με τον Νικολό Μέλι και με πολλούς άλλους παίκτες και ήταν: “Όχι, όχι, όχι…”. Ένα από τα πράγματα που έκανα λάθος ήταν αυτή η τόλμη, αυτή η απερισκεψία να λέω ναι σε όλα. Αυτό δεν γίνεται. Αλλά είμαι υπερβολικά ευγνώμων που ήμουν εκεί».