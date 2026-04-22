Τα 500 σουτ του Ρόγκα, η σκληράδα του Σορτς και Θ13 για Βαλένθια - Απόφαση ΕΟΚ: Πρωταθλητής στα χαρτιά ο Αθηναϊκός

H Magic Euroleague σχολίασε τη νίκη - πρόκριση του Παναθηναϊκού στα play-off, το work ethic του Νίκου Ρογκαβόπουλου, την σκληράδα που έδειξε ο Τι Τζέις Σορτς και την απόφαση της ΕΟΚ να «χρίσει» πρωταθλητή τον Αθηναϊκό.

O Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του: Οι «πράσινοι» στο καμίνι του ΟΑΚΑ δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στην Μονακό και σφράγισε το εισιτήριο για τα play-offs εκεί που περιμένει η Βαλένθια.

Η Μagic Euroleague σχολίασε την εμφάνιση του Τριφυλλιού, ανέλυσε την αντίπαλο του στην σειρά των play-off και που μπορεί να εστιάσει για να πάρει την πρόκριση στο Final-4. Στάθηκε στο work ethic του Νίκου Ρογκαβόπουλου και την κίνηση του να προπονηθεί μόνος του στο ΟΑΚΑ, ενώ αναφορά έγινε και στα εισιτήρια που θα πάρουν οι φίλαθλοι των «πρασίνων» για την Ισπανία και το ματς με τις «νυχτερίδες»

Παράλληλα αναφορά έγινε και στους τελικούς του πρωταθλήματος Γυναικών, με την απόφαση της ΕΟΚ να βγάζει τον Αθηναϊκό πρωταθλητή στα... χαρτιά

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