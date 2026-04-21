Παρών στα πλέι οφ, δεν γινόταν αλλιώς. Ο Παναθηναϊκός ήταν σωστά προετοιμασμένος, βρήκε τον «περσινό» Σορτς να βγάζει φωτιές και υπέταξε τη Μονακό 87-79. Η πρόκριση στο F4 περνάει από τη Βαλένθια…

«Αγριεμένος» Παναθηναϊκός Aktor λίγο πριν τους... τελικούς στη "Roig Arena": Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στη Μονακό με μία επιβλητική, two-way εμφάνιση και πήρε εμφατικά το εισιτήριο για τα πλέι οφ και τη σειρά με τη Βαλένθια. Πλέον, οι «πράσινοι» ετοιμάζονται για τα δύο ματς που θα γίνουν επί ισπανικού εδάφους την προσεχή εβδομάδα, απέναντι σε έναν αντίπαλο που στη regular season άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις.

Το σύνολο του κόουτς Αταμάν είχε επιθετικό πλουραλισμό, το κατάλληλο «αμυντικό φίλτρο» και μια... δαιμονισμένη ατμόσφαιρα στο "Telekom Center". Ταυτόχρονα, το «τριφύλλι» έβγαλε στην επιφάνεια πρωταγωνιστές από τον πάγκο του και πήρε μια άνετη και κομβική νίκη, στέλνοντας... μηνύματα ενόψει των πλέι οφ.

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο άνθρωπος - κλειδί της βραδιάς. Ο Αμερικανός πλέι μέικερ έκανε ένα από τα κορυφαία παιχνίδια του με τα «πράσινα» και αποθεώθηκε από το κοινό, αφού σκόραρε κατά βούληση και άλλαζε το τέμπο όποτε ήθελε (21 πόντοι με 9/13 σουτ). Επιπλέον, σπουδαία δουλειά έκαναν ερχόμενοι από τη second unit και οι Κένεθ Φαρίντ (12 πόντοι, 8 ριμπάουντ) και Νίκος Ρογκαβόπουλος (11 πόντοι με 4/5 σουτ), με τον Κώστα Σλούκα να μετράει 8 πόντους και 5 ασίστ σε μια «μαεστρική» βραδιά.

Από την άλλη, η Μονακό των οκτώ παικτών δεν μπορούσε να κοιτάξει στα μάτια τους αποφασισμένους γηπεδούχους, παρά τη γεμάτη εμφάνιση του Μάικ Τζέιμς (25 πόντοι με 5/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 3/3 βολές και 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ σε 38'12'').

«Εκρηκτικός» Σορτς και τα... ντεσιμπέλ στα ύψη

Η πεντάδα με τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις - Ντέιβις και Λεσόρ έφερε άμεσο... ξέσπασμα του Εργκίν Αταμάν και time out ύστερα από μόλις 1'57'' (0-4 το σκορ, 0/2 σουτ και 1λ. οι γηπεδούχοι). Οι Σορτς και Φαρίντ πέρασαν στο glass floor και ο Αμερικανός γκαρντ με 4π. και 1ασ. οδήγησε το «τριφύλλι» σε ένα γρήγορο 7-0 (7-6 στο 4'). Οι Μονεγάσκοι με 6π. του Μάικ Τζέιμς συνήλθαν άμεσα (9-12 στο 7'), αλλά ο Σορτς ήταν ο παίκτης που όριζε τα δεδομένα (17-12 στο 8'). Τα ντεσιμπέλ είχαν ανέβει από νωρίς, το "T-Center" είχε την καλύτερη φετινή ατμόσφαιρα και οι φιλοξενούμενοι προβληματίστηκαν από την... αφλογιστία τους πίσω από τα 6,75μ. (0/6 3π.) και τα λάθη τους (5λ.). Έτσι, οι Κυπελλούχοι Ελλάδας είχαν αλλάξει πλήρως το μομέντουμ και έκαναν κουμάντο (23-14 στο 10'), χάρη στον «εκρηκτικό» πλέι μέικερ τους (11π. με 4/6 σουτ, 3ρ. και 1ασ.).

Επιθετικός πλουραλισμός και +15 στο επιβλητικό ημίχρονο

Η Μονακό με δύο «τρελά» 3π. του ορεξάτου Τζέιμς μείωσε εκ νέου (25-22 στο 13'), αλλά οι «πράσινοι»... απάντησαν με ένα προσωπικό 5-0 του «Ρόγκα» (30-22 στο 14'). Αταμάν και Μαρκοϊσβίλι έδωσαν τις πρώτες ανάσες σε Ναν (4π., 1ρ., 1ασ., 1κλ.) και Τζέιμς (12π., 2ρ., 2ασ., 3λ.) και το τρίποντο του Γκραντ από τη γωνία έστειλε τον Παναθηναϊκό Aktor στο +11 (35-24 στο 15'). Έτσι, ο ηγέτης των Μονεγάσκων επέστρεψε άμεσα στο ματς, με τον Στραζέλ να χρεώνεται με το 3ο φάουλ του στο 16'. Το διψήφιο προβάδισμα διατηρήθηκε με 3π. του αρχηγού (39-29 στο 17'), η «πράσινη» άμυνα ανέβασε ξανά την έντασή της και ο κυρίαρχος Λεσόρ «εκτόξευσε» την ομάδα του στο +14 (45-31 στο 18', 8π. ο Γάλλος που έκανε και το... κάρφωμα του μήνα). Το «αγριεμένο» σύνολο του Αταμάν δεν άφηνε περιθώρια αντίδρασης στους φιλοξενούμενους και στο ημίχρονο το ταμπλό έγραφε 49-34.

Επιχείρησε να αλλάξει τις ισορροπίες η Μονακό

Η σταθερά σπουδαία δουλειά του Σορτς (15π.) και το 3π. του Όσμαν (9π., 4ρ., 2κλ.) κράτησαν την ελληνική ομάδα στο +15 (58-43 στο 24'). Παράλληλα, οι «πράσινοι» συνέχισαν να ελέγχουν τα ριμπάουντ (+8ρ.), παίρνοντας μια μεστή εμφάνιση και από τον Φαρίντ (8π., 6ρ. ο πρώην NBAer και 62-48 το σκορ στο 26'). Σε εκείνο το σημείο ήρθε η... αντεπίθεση της ομάδας από το Πριγκιπάτο. Οι Ντιαλό - Μπλόσομγκεϊμ φρόντισαν ώστε η διαφορά να πέσει ξανά σε μονοψήφιο (62-54 στο 28') και ο Αταμάν δοκίμασε ένα σχήμα με τους Χέις - Ντέιβις και Ερνανγκόμεθ μαζί στο glass floor, αφού ο Λεσόρ «φορτώθηκε» με 4 φάουλ. Ο Τζέιμς με -άλλο ένα- τρίποντο (18π., 5ρ., 5ασ.) διαμόρφωσε το 64-57, αλλά ο Σλούκας νίκησε το ρολόι και «έγραψε» το 66-57 at the buzzer, στο φινάλε της 3ης περιόδου.

Δεν γινόταν να χάσει: «Αγριεμένος» στα πλέι οφ ο Παναθηναϊκός

Ένα νέο 4-0 δια χειρός του «Ρόγκα» (11π.) έφερε το «τριφύλλι» στο +13 (70-57 στο 32'), με τον Σορτς να επανέρχεται για να δώσει «ανάσες» στον Ναν, που αντιμετώπιζε συνεχώς double teams (1/6 σουτ, 3 ασίστ). Η Μονακό επιχείρησε να μείνει «ζωντανή» (73-65 στο 34' από τον Οκόμπο) και με 5'32'' για το τέλος ο Φαρίντ γύρισε στη ρακέτα. Σορτς και Φαρίντ διαμόρφωσαν νέα διψήφια απόσταση (77-67), ο Τζέιμς... αρνούνταν να παραδοθεί (77-70 στο 36' με την 4η «βόμβα» του), αλλά ο Σορτς ήταν «πυραυλοκίνητος». Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε ό,τι ήθελε στην αντίπαλη άμυνα και φτάνοντας τους 21π. έστειλε τους «πράσινους» και πάλι στο +11 (81-70 στο 37'). Με 2'45'' για το φινάλε ο Αταμάν χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τρεις γκαρντ μαζί (Σορτς, Σλούκας, Ναν) και το εντυπωσιακό κάρφωμα του Φαρίντ ξεσήκωσε το κοινό (83-72 στο 38'). Ο Ναν έβαλε το πρώτο τρίποντό του με 1'25'' για το φινάλε (86-74) και επί της ουσίας... καθάρισε το ματς, δίνοντας το σύνθημα για πάρτι στο "T-Center" (87-79 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 23-14, 49-34, 66-57, 87-79.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.