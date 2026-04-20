Στο Saint Mary's των…NBAers ο Ζούγρης!

Με εξαιρετικό συμβόλαιο ο δυναμικός σέντερ ανοίγει νέα σελίδα στη κολεγιακή του πορεία.

Ηταν γνωστό εδώ και μέρες ότι ο Βαγγέλης Ζούγρης δεν θα βρίσκεται στο Λούιβιλ και τη νέα χρονιά. Ο δυναμικός σέντερ μπήκε στο transfer portal και ήταν θέμα χρόνου να επιλέξει τον επόμενό του σταθμό. Είχε πολλές προτάσεις, τελικώς επέλεξε το Saint Mary's. Εκεί, όπου θα έχει πολύ περισσότερο χώρο και χρόνο σε σχέση με το Λούιβιλ. Και βέβαια θα πάρει πολύ περισσότερα χρήματα.

Το Saint Mary's έχει δώσει πολλούς παίκτες στο ΝΒΑ, ανάμεσα στους οποίους είναι οι Αυστραλοί Τζοκ Λαντέιλ και Πάτι Μιλς.

Σε αυτό το κολέγιο έχει παίξει -και- ο επίσης Αυστραλός, Μάθιου Ντελαβεντόβα.