Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι Ρογκαβόπουλος και Τολιόπουλος

Οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Βασίλης Τολιόπουλος επέστρεψαν στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού Aktor και τέθηκαν στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Με δύο σημαντικές επιστροφές πραγματοποιείται η «πράσινη» προετοιμασία του τελευταίου αγώνα της regular season της Euroleague απέναντι στην Αναντολού Εφές (17/5, 21:15).

Ο Εργκίν Αταμάν έχει ξανά στη διάθεσή του τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, που ξεπέρασε τη θλάση που τον ταλαιπωρούσε, όπως και τον Βασίλη Τολιόπουλο, που αισθανόταν ενοχλήσεις στον προσαγωγό.

Οι δύο διεθνείς παίκτες άφησαν πίσω τους τραυματισμούς τους, μπήκαν σε κανονικό πρόγραμμα και πλέον... φουλάρουν με τη σειρά τους για την τελική ευθεία της σεζόν.