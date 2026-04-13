Τόμπσον για το μέλλον του: «Στο Ντάλας έμαθα πως τα πράγματα αλλάζουν σε μία στιγμή»

Ο Κλέι Τόμπσον μίλησε για το μέλλον του μετά το φινάλε της σεζόν και τόνισε πως στο Ντάλας κατάλαβε πως τα πάντα μπορούν να αλλάξουν σε μία στιγμή.

Η regular season ολοκληρώθηκε, με τους Ντάλας Μάβερικς να επικρατούν με 149-128 απέναντι στους Σικάγο Μπουλς και να τερματίζουν στην 12η θέση της Δύσης.

Μετά τον αγώνα, ο Κλέι Τόμπσον μίλησε για το μέλλον του και τόνισε πως δεν είναι βέβαιος, καθώς παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο, όλα μπορούν να αλλάξουν σε μία στιγμή.

«Δεν είμαι βέβαιος για το μέλλον μου. Έχω συμβόλαιο. Αλλά στο Ντάλας έμαθα πως τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν σε μία στιγμή. Είμαι εδώ για να περάσω ωραία και να κάνω το καλύτερο που μπορώ.

Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του να είσαι παίκτης στο ΝΒΑ. Πιστεύουν πως σε πληρώνουν για τα ρεκόρ ή τα δαχτυλίδια αλλά σε πληρώνουν επειδή μπορείς να γίνεις trade, επειδή είσαι στον δρόμο μακριά από την οικογένειά σου συνέχχεια, τραυματίζεσαι και όλα όσα δεν είναι συνηθισμένα αλλού. Αυτό το κάνει δύσκολο» ανέφερε.