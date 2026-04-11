Πρώτη φορά MVP o Ρόμπινσον της Παρί (vid)

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον της Παρί αναδείχθηκε MVP της 37ης και προτελευταίας αγωνιστικής στη Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ οδήγησε την ομάδα του στη νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με το εμφατικό 113-80, κερδίζοντας ο ίδιος παράλληλα το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της 37ης αγωνιστικής. Και μάλιστα, αυτό είναι το πρώτο του βραβείο ως MVP στην πρώτη του χρονιά στη Euroleague.

Ο 28χρονος άσος της Παρί τελείωσε το παιχνίδι με 25 πόντους, έχοντας 2/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα και 12/12 βολές, προσθέτοντας στην στατιστική του 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 8 κερδισμένα φάουλ. Απόρροια όλων αυτών οι 35 βαθμοί στο σύστημα αξιολόγησης που τον έφεραν πιο ψηλά από όλους τους παίκτες στην 37η αγωνιστική.