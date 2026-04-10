Μέσα σε 48 ώρες απέδειξαν ποιοι είναι και υπενθύμισαν ποιοι ήταν όλη τη χρονιά

Η Μεγάλη Βδομάδα του Παναθηναϊκού στην Ισπανία αποτύπωσε πλήρως τη φετινή σεζόν. Το «τριφύλλι» μέσα σε 48 ώρες πήγε από την μπασκετάρα στην ανυπαρξία, συνθήκη που έχει γίνει συνήθεια πλέον. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Οι «πράσινοι» τη Μεγάλη Τρίτη υπενθύμισαν στον εαυτό τους ποιοι είναι. Τι μπορούν να κάνουν και ποια είναι η ποιότητά τους. Δεν έχει να κάνει με το πως ήταν η Μπαρτσελόνα, αλλά με τον τρόπο που εμφανίστηκαν οι ίδιοι. Μία ομάδα με συγκέντρωση και πλάνο, που ήξερε τι ήθελε πάνω στο παρκέ.

Τι συνέβη 48 ώρες μετά; Όλα πήγαν περίπατο. Ο Παναθηναϊκός ήταν απροετοίμαστος και οι παίκτες στο φινάλε είχαν κουραστεί από τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία. Ήταν εμφανές πως πέρα από την κόπωση, δεν υπήρχε και το καθαρό μυαλό. Και πως να συμβεί όταν τα «κλειδιά» της ομάδας βάρεσαν 30λεπτα+ μέσα σε 2 μέρες.

Ο Εργκίν Αταμάν στη συνήθη τακτική του έκανε πάλι ροτέισον 6-7 παικτών, σε ένα ματς που εκ των προτέρων γνώριζε πως ο αντίπαλος αρέσκεται σε up tempo παιχνίδι κι επιθέσεις τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα. Τι σημαίνει αυτό; Περισσότερες κατοχές κι επιπλέον κόπωση. Οι «πράσινοι» σε κανένα σημείο της αναμέτρησης δεν κατάφεραν πάνε το ματς στα δικά τους νερά και μονίμως έτρεχαν.

Κάπως έτσι ήρθε η δίκαια νίκη της Βαλένθια, που πλέον δεν αποτελεί έκπληξη της σεζόν, αλλά μία ομάδα που παίρνει στην πραγματικότητα αυτό που αξίζει. Εξαιρετικό σύνολο, με συγκεκριμένο στυλ και πλάνο, αλλά ως εκεί.

Η δήλωση του Αταμάν πως ουσιαστικά την φοβάται και δεν θέλει να την βρει στα πλέι οφ, ήταν τουλάχιστον ατυχής. Ειδικά τη φετινή σεζόν που καμία ομάδα δεν έχει ξεχωρίσει ώστε να φανεί ανίκητη και όταν έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί προφανώς να τα βάψει μαύρα το «τριφύλλι» αν βρει τη Βαλένθια στα πλέι οφ. Αν βρει τη Ρεάλ δηλαδή και με μειονέκτημα έδρας, τι θα κάνει;

Το φώτο φίνις του Παναθηναϊκού στην κανονική διάρκεια δεν είναι κακό. Ίσα-ίσα κιόλας, αφού μετράει 5 νίκες στα τελευταία 7 ματς. Και σίγουρα δεν τον έχουν πληγώσει οι ήττες από τις Χάποελ και Βαλένθια. Αυτές που πόνεσαν ήταν από ομάδες όπως οι Αρμάνι και Παρί στο «Τ-Center», αφού με 2 νίκες παραπάνω δεν θα γινόταν καν κουβέντα για 6άδα, αλλά για πλεονέκτημα έδρας.

Τα δεδομένα ωστόσο στην πραγματικότητα είναι διαφορετικά. Το «τριφύλλι» έχει μπροστά του ένα τελικό με την Εφές και παράλληλα περιμένει να δει τι θα κάνουν οι Ζαλγκίρις, Ερυθρός Αστέρας και Χάποελ Τελ Αβίβ. Γιατί πλέον η υπόθεση 6άδα δεν είναι στα χέρια του. Και κρίνεται από τους άλλους.

Αυτό όμως ίσως να έχει μικρή σημασία στο κάδρο, αφού κι 7ος να τερματίσει ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί μία νίκη στην έδρα του για να βρεθεί στα πλέι οφ. Το σημαντικό είναι να καταφέρει να μην έχει τόσα μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Να μην παίζει μπασκετάρα την Τρίτη και να χάνεται την Πέμπτη. Γιατί σε αυτό το μοτίβο θα είναι και τα πλέι οφ. Εκεί που τα πάντα μετράνε. Όχι ένα κακό παιχνίδι, αλλά ένα άσχημο δεκάλεπτο.

Οι «πράσινοι» περιμένουν την ολοκλήρωση της 37ης αγωνιστικής για να έχουν όλα τα δεδομένα στα χέρια τους. Το πρώτο μέλημα όμως είναι να λύσουν τα δικά τους προβλήματα. Να βρουν γιατρειά στις αρρώστιες τους. Γιατί και 5οι να τερματίσουν και να τους πάνε τα αποτελέσματα, αν οι ίδιοι δεν είναι όπως πρέπει τότε τζάμπα η όλη συζήτηση.