Πονσαρνάου: «Ο ΠΑΟΚ έχει γίνει μια σπουδαία ομάδα με τις αλλαγές»

Ο τεχνικός της Μπιλμπάο, Χαούμε Πονσαρνάου σε δηλώσεις του μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον ΠΑΟΚ, σημειώνοντας πως έχει γίνει σπουδαία ομάδα με τις αλλαγές που έκανε στο ρόστερ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Κοιτάξτε, είναι κάτι υπέροχο. Επαναλαμβάνουμε τον περσινό τελικό, αλλά αυτή τη φορά με αντίστροφη σειρά αγώνων. Έχουν μια φανταστική ομάδα, με πολλές αλλαγές καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Τους πήρε λίγο χρόνο για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, αλλά αυτή τη στιγμή ο καθένας μπορεί να κερδίσει. Θα δούμε αν είμαστε στην καλύτερη δυνατή φόρμα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, αλλά είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που φτάσαμε στον τελικό και που θα τον παίξουμε ξανά εναντίον των Ελλήνων.

Είναι κάτι που έχουμε κερδίσει και δίνει ένα νέο πλαίσιο στην περσινή εμπειρία. Με αυτόν τον τρόπο, πολλοί περισσότεροι οπαδοί μας θα μπορέσουν να βιώσουν έναν τελικό από πρώτο χέρι, σε όλο του το μεγαλείο. Το να παίζεις σε τελικούς είναι υπέροχο και αυτή τη φορά θα παίξουμε τα τελευταία 40 λεπτά με τους οπαδούς μας».

Τι δήλωσε ο Φοντ: «Είναι μια πολύ σκληρή ομάδα, μια ομάδα που έχει ενισχυθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της σεζόν. Έχουν αλλάξει προπονητές, έχουν αλλάξει πολλούς παίκτες και τώρα είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Είναι πιθανό όταν τους αντιμετωπίσαμε στη δεύτερη φάση των ομίλων να ήταν ακόμα λίγο ακατέργαστοι, αλλά τώρα είναι λίγο πιο εδραιωμένοι, οπότε υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη αν θέλουμε να τους νικήσουμε» «Έχουμε τις αντιπαραθέσεις και είναι μια άλλη ομάδα, ας δούμε τι θα συμβεί, αλλά το καλό με την αναμέτρηση είναι ότι παίζουμε τον επαναληπτικό αγώνα στην έδρα μας»