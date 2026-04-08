BCL: Το 2ο εισιτήριο για το Final Four η Μάλαγα, σε Game 3 το Τενερίφη - Γαλατασαράι

Η Μάλαγα έγινε το δεύτερο εισιτήριο για το Final Four του Basketball Champions League. Iσοφάρισε η Γαλατασαράι την Τενερίφη.

Η ισπανική ομάδα επικράτησε και στο Game 2 της Άλμπα Βερολίνου στην παράταση με 88-85 και μετά τη Ρίτας, που απέκλεισε τη Νίμπουργκ έγινε η δεύτερη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για το Final Four του BCL.

Σε Game 3 θα κριθεί η πρόκριση στα ζευγάρια της ΑΕΚ με την Μπανταλόνα και της Γαλατασαράι με την Τενερίφη, που είναι προγραμματισμένα για τις 15 Απριλίου.

Υπενθυμίζουμε πως αν η Ένωση περάσει στο Final Four, που θα διεξαχθεί στην Μπανταλόνα, θα αντιμετωπίσει τη Μάλαγα.

Αναλυτικά:

Νίμπουργκ - Ρίτας 69-70 (0-2)

Μπανταλόνα - ΑΕΚ 88-66 (1-1)

Γαλατασαράι - Τενερίφη 64-62 (1-1)

Άλμπα Βερολίνου - Μάλαγα 85-88 (0-2)