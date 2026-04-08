Elite League: Μεγάλο «διπλό» του Λαυρίου στα Γιάννενα - Λύγισε με ανατροπή τον Κόροιβο η ΝΕΜ

Με έξι αναμετρήσεις ξεκίνησαν τα Play - Off και Play - Out της Elite League, που θα κρίνουν τις ομάδες του F-4 της Λευκάδας που θα παλέψουν για την άνοδο, αλλά και τις δύο ομάδες που θα παραμείνουν στην κατηγορία, και τις άλλες δύο που θα πέσουν.
Πρώτα στα playoffs, η ΝΕ Μεγαρίδος πήρε μια τεράστια νίκη σχεδόν σε «νεκρό» χρόνο με 91-89, επιστρέφοντας από το -9 έναντι του Κόροιβου εντός έδρας, και έκανε το 2-1 στην σειρά. Στις τρεις νίκες θα κριθεί η πρόκριση.
Το Λαύριο «έσπασε» την έδρα του Βίκου, πήρε την νίκη με 87-83 και πήρε κεφάλι στην σειρά, η οποία θα κριθεί στις τρεις νίκες.
Ο Πρωτέας Βούλας κέρδισε με 65-57 το Ψυχικό εντός έδρας, έκανε το 3-0 και χρειάζεται μία ακόμη νίκη για να προκριθεί ο F-4.
Εύκολα στο 3-0 και ο Παπάγου που επιβλήθηκε με 83-63 της ΑΓΕ Χαλκίδας, και βρίσκεται μια νίκη μακριά από την πρόκριση στο F-4.
Για τα play out, οι Μαχητές Πειραματικό έκαναν το break στην Δάφνη, κέρδισαν με 78-76, έκαναν το 2-1 και πήραν προβάδισμα. Στις τρεις νίκες κρίνεται η σειρά.
Οι Σοφάδες διέλυσαν εντός έδρας την Νίκη Βόλου με 86-47 και έκαναν εύκολα το 2-1 στην σειρά, η οποία κρίνεται στις τρεις νίκες.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των playoffs (Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου):
ΝΕ Μεγαρίδος-Κόροιβος Αμαλιάδας 91-89 (2-1)
Vikos Φalcons-Λαύριο Boderm 83-87 (1-2)
Πρωτέας Βούλας-Ψυχικό 65-57 (3-0)
Evertech Παπάγου-ΑΓΕΧ 83-63 (3-0)
Τα αποτελέσματα των play out (Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου):
Σοφάδες-Νίκη Βόλου 86-47 (2-1)
Δάφνη-Μαχητές Πειραματικό 76-78 (1-2)
Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:
Playoffs
ΝΕ Μεγαρίδος-Κόροιβος Αμαλιάδας 91-89
Διαιτητές: Τσαρούχα-Τεφτίκης-Ρίζος (Φλώρος)
Δεκάλεπτα: 17-21, 37-45, 63-62, 91-89
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Δενδρινός 19 (3), Παπαγεωργίου 2, Γκρέκας 13 (1), Παναγιωτόπουλος 9 (3), Σωτηρίου 26, Πόζογλου 6, Καλιανιώτης 4, Κολοφώτης 5, Ροζάκης 5, Πέργουλης 2
Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Μάρκου 4, Γκλάσπερ 28 (2), Κοκορέλης 5, Κινινής, Πιλάβιος 12 (2), Παρασκευόπουλος 23 (3), Πετανίδης 14, Τάταρης 3 (1)
Vikos Φalcons-Λαύριο Boderm 83-87
Διαιτητές: Συμεωνίδης-Χατζημπαλίδης-Λόρτος (Τζαμάκου)
Δεκάλεπτα: 26-28, 45-48, 64-72, 83-87
Vikos Φalcons (Γιαπλές): Τζόουνς 5 (1), Σιμιτζής, Γεωργίου 1, Άντερσον 28 (2), Γράβας 13, Διαμαντάκος 8, Καμπερίδης 9 (2), Τσούκας 7, Αρνόκουρος 2, Μαστρογιαννόπουλος 10
Λαύριο (Πασχάλης): Στασινός 15 (1), Σιγάλας 14 (2), Προίσκος 1, Δήμος 2, Δεϊμέζης 2, Γεωργάς 7, Τόλιας 24 (2), Καματερός 14 (2), Καλόγηρος 6 (1), Μουτάφης 2
Πρωτέας Βούλας-Ψυχικό 65-57
Διαιτητές: Σκανδαλάκης-Νάστος-Καραπαπάς (Κουλούρης)
Δεκάλεπτα: 18-18, 29-28, 51-41, 65-57
Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 9 (2), Μιλεντίγεβτς 7, Ρις 12, Κόης 14 (3), Δέλγας 10 (2), Πετανίδης, Μπέλη 6, Αδαμόπουλος, Βουλγαρόπουλος 2, Καραγεωργίου 5 (1)
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Παπαγιάννης 7, Κουκάς 3 (1), Ρος 12 (1), Αντωνάκης 3 (1), Καρράς 1, Γουέλς 15 (3), Ζορμπάς 4, Δημάκος 6, Θεοδώρου 6 (2)
Evertech Παπάγου-ΑΓΕΧ 83-63
Διαιτητές: Μαγκλογιάννης-Ζακεστίδης-Μπον (Νιγιάννης)
Δεκάλεπτα: 19-20, 39-34, 61-46, 83-63
Παπάγου (Καρακώστας): Δήμου, Μπιλάλης 5 (1), Άντερτον 23 (1), Μερμίγκης 13 (1), Δενδρινός, Μαλέλης 11 (2), Σκούρτης 7 (1), Ντιμανότσι 11, Ματσάγγος 8 (1), Γιαννάκης 3 (1), Καραμαλέγκος 2, Χουγκάζ
ΑΓΕΧ (Συμεωνίδης): Μπράιαντ 11, Παπαρέγκας 15 (4), Μελισσαράτος 14 (1), Γερομιχαλός 6, Μιχαήλ, Νέσης 5, Μητσιμπόνας, Λουφίλ 2, Κανονίδης 5 (1), Σάμαρτζιτς 2, Ζερβός 3 (1)
Play Out
Σοφάδες-Νίκη Βόλου 86-47
Διαιτητές: Πιτσίλκας-Ταρενίδης-Μαραμής (Τέγα)
Δεκάλεπτα: 15-11, 38-19, 63-32, 86-47
Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 8 (2), Μπόθγουελ 13, Χατζής 15, Τουλούπης, Πασαγιάννης, Χαντζής 8 (2), Καπετάκης 4, Επαμεινώνδας 9 (3), Ευσταθιάδης 7 (1), Μπουντούρης 15 (5), Ζευγαράς, Σπρίντζιος 7 (1)
Νίκη Βόλου (Τύμπας): Ακινγκμπόλα 10, Τζόνσον 4, Παπαδόπουλος 1, Μπαλόπουλος 2, Φιλοξενίδης 6 (2), Μαντίκος, Σπανόπουλος, Πρίφτης, Βλαχογιάννης 4, Μπακέας, Νίκολης 12 (2), Τσουμάνης 8 (1)
Δάφνη-Μαχητές Πειραματικό 76-78
Διαιτητές: Θεονάς-Μαρτινάκος-Λιόνας (Καλαρέμας)
Δεκάλεπτα: 21-23, 39-44, 58-56, 76-78
Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 19 (5), Τζιβελέκας 5 (1), Τοπάλι 5 (1), Καράμπουλας 10 (1), Ετζιάκα 4, Κάρτραϊτ 21 (1), Φιλιππάκος 12, Έξαρχος
Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς, Κωνσταντινίδης 5 (1), Μπανκς 16 (1), Πουρλίδας 19 (3), Κατσαμούρης 11, Νώτης 12, Καρπούζης 2, Χαραλαμπίδης 4, Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 9, Κομνιανίδης
Επόμενη αγωνιστική playoffs:
Τρίτη 14 Απριλίου
17:00 Λαύριο Boderm-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Τετάρτη 15 Απριλίου
17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)
17:00 Ψυχικό-Πρωτέας Βούλας (YouTube HellenicBF)
17:00 ΑΓΕΧ-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)
Επόμενη αγωνιστική play out:
Τετάρτη 15 Απριλίου
17:00 Νίκη Βόλου-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)
17:00 Μαχητές Πειραματικό-Δάφνη (YouTube HellenicBF)