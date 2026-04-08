Elite League: Μεγάλο «διπλό» του Λαυρίου στα Γιάννενα - Λύγισε με ανατροπή τον Κόροιβο η ΝΕΜ

Tα Play- Off και Play - Out της Elite League ξεκίνησαν με έξι αναμετρήσεις, με την Μεγαρίδα να παίρνει τεράστια νίκη με ανατροπή έναντι του Κοροίβου στην έδρα της, ενώ το Λαύριο πέρασε από την έδρα του Βίκου, παίρνοντας «κεφάλι» στην σειρά.

Με έξι αναμετρήσεις ξεκίνησαν τα Play - Off και Play - Out της Elite League, που θα κρίνουν τις ομάδες του F-4 της Λευκάδας που θα παλέψουν για την άνοδο, αλλά και τις δύο ομάδες που θα παραμείνουν στην κατηγορία, και τις άλλες δύο που θα πέσουν.

Πρώτα στα playoffs, η ΝΕ Μεγαρίδος πήρε μια τεράστια νίκη σχεδόν σε «νεκρό» χρόνο με 91-89, επιστρέφοντας από το -9 έναντι του Κόροιβου εντός έδρας, και έκανε το 2-1 στην σειρά. Στις τρεις νίκες θα κριθεί η πρόκριση.

Το Λαύριο «έσπασε» την έδρα του Βίκου, πήρε την νίκη με 87-83 και πήρε κεφάλι στην σειρά, η οποία θα κριθεί στις τρεις νίκες.

Ο Πρωτέας Βούλας κέρδισε με 65-57 το Ψυχικό εντός έδρας, έκανε το 3-0 και χρειάζεται μία ακόμη νίκη για να προκριθεί ο F-4.

Εύκολα στο 3-0 και ο Παπάγου που επιβλήθηκε με 83-63 της ΑΓΕ Χαλκίδας, και βρίσκεται μια νίκη μακριά από την πρόκριση στο F-4.

Για τα play out, οι Μαχητές Πειραματικό έκαναν το break στην Δάφνη, κέρδισαν με 78-76, έκαναν το 2-1 και πήραν προβάδισμα. Στις τρεις νίκες κρίνεται η σειρά.

Οι Σοφάδες διέλυσαν εντός έδρας την Νίκη Βόλου με 86-47 και έκαναν εύκολα το 2-1 στην σειρά, η οποία κρίνεται στις τρεις νίκες.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των playoffs (Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου):

ΝΕ Μεγαρίδος-Κόροιβος Αμαλιάδας 91-89 (2-1)

Vikos Φalcons-Λαύριο Boderm 83-87 (1-2)

Πρωτέας Βούλας-Ψυχικό 65-57 (3-0)

Evertech Παπάγου-ΑΓΕΧ 83-63 (3-0)

Τα αποτελέσματα των play out (Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου):

Σοφάδες-Νίκη Βόλου 86-47 (2-1)

Δάφνη-Μαχητές Πειραματικό 76-78 (1-2)

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:

Playoffs

ΝΕ Μεγαρίδος-Κόροιβος Αμαλιάδας 91-89

Διαιτητές: Τσαρούχα-Τεφτίκης-Ρίζος (Φλώρος)

Δεκάλεπτα: 17-21, 37-45, 63-62, 91-89

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Δενδρινός 19 (3), Παπαγεωργίου 2, Γκρέκας 13 (1), Παναγιωτόπουλος 9 (3), Σωτηρίου 26, Πόζογλου 6, Καλιανιώτης 4, Κολοφώτης 5, Ροζάκης 5, Πέργουλης 2

Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Μάρκου 4, Γκλάσπερ 28 (2), Κοκορέλης 5, Κινινής, Πιλάβιος 12 (2), Παρασκευόπουλος 23 (3), Πετανίδης 14, Τάταρης 3 (1)

Vikos Φalcons-Λαύριο Boderm 83-87

Διαιτητές: Συμεωνίδης-Χατζημπαλίδης-Λόρτος (Τζαμάκου)

Δεκάλεπτα: 26-28, 45-48, 64-72, 83-87

Vikos Φalcons (Γιαπλές): Τζόουνς 5 (1), Σιμιτζής, Γεωργίου 1, Άντερσον 28 (2), Γράβας 13, Διαμαντάκος 8, Καμπερίδης 9 (2), Τσούκας 7, Αρνόκουρος 2, Μαστρογιαννόπουλος 10

Λαύριο (Πασχάλης): Στασινός 15 (1), Σιγάλας 14 (2), Προίσκος 1, Δήμος 2, Δεϊμέζης 2, Γεωργάς 7, Τόλιας 24 (2), Καματερός 14 (2), Καλόγηρος 6 (1), Μουτάφης 2

Πρωτέας Βούλας-Ψυχικό 65-57

Διαιτητές: Σκανδαλάκης-Νάστος-Καραπαπάς (Κουλούρης)

Δεκάλεπτα: 18-18, 29-28, 51-41, 65-57

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 9 (2), Μιλεντίγεβτς 7, Ρις 12, Κόης 14 (3), Δέλγας 10 (2), Πετανίδης, Μπέλη 6, Αδαμόπουλος, Βουλγαρόπουλος 2, Καραγεωργίου 5 (1)

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Παπαγιάννης 7, Κουκάς 3 (1), Ρος 12 (1), Αντωνάκης 3 (1), Καρράς 1, Γουέλς 15 (3), Ζορμπάς 4, Δημάκος 6, Θεοδώρου 6 (2)

Evertech Παπάγου-ΑΓΕΧ 83-63

Διαιτητές: Μαγκλογιάννης-Ζακεστίδης-Μπον (Νιγιάννης)

Δεκάλεπτα: 19-20, 39-34, 61-46, 83-63

Παπάγου (Καρακώστας): Δήμου, Μπιλάλης 5 (1), Άντερτον 23 (1), Μερμίγκης 13 (1), Δενδρινός, Μαλέλης 11 (2), Σκούρτης 7 (1), Ντιμανότσι 11, Ματσάγγος 8 (1), Γιαννάκης 3 (1), Καραμαλέγκος 2, Χουγκάζ

ΑΓΕΧ (Συμεωνίδης): Μπράιαντ 11, Παπαρέγκας 15 (4), Μελισσαράτος 14 (1), Γερομιχαλός 6, Μιχαήλ, Νέσης 5, Μητσιμπόνας, Λουφίλ 2, Κανονίδης 5 (1), Σάμαρτζιτς 2, Ζερβός 3 (1)

Play Out

Σοφάδες-Νίκη Βόλου 86-47

Διαιτητές: Πιτσίλκας-Ταρενίδης-Μαραμής (Τέγα)

Δεκάλεπτα: 15-11, 38-19, 63-32, 86-47

Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 8 (2), Μπόθγουελ 13, Χατζής 15, Τουλούπης, Πασαγιάννης, Χαντζής 8 (2), Καπετάκης 4, Επαμεινώνδας 9 (3), Ευσταθιάδης 7 (1), Μπουντούρης 15 (5), Ζευγαράς, Σπρίντζιος 7 (1)

Νίκη Βόλου (Τύμπας): Ακινγκμπόλα 10, Τζόνσον 4, Παπαδόπουλος 1, Μπαλόπουλος 2, Φιλοξενίδης 6 (2), Μαντίκος, Σπανόπουλος, Πρίφτης, Βλαχογιάννης 4, Μπακέας, Νίκολης 12 (2), Τσουμάνης 8 (1)

Δάφνη-Μαχητές Πειραματικό 76-78

Διαιτητές: Θεονάς-Μαρτινάκος-Λιόνας (Καλαρέμας)

Δεκάλεπτα: 21-23, 39-44, 58-56, 76-78

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 19 (5), Τζιβελέκας 5 (1), Τοπάλι 5 (1), Καράμπουλας 10 (1), Ετζιάκα 4, Κάρτραϊτ 21 (1), Φιλιππάκος 12, Έξαρχος

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς, Κωνσταντινίδης 5 (1), Μπανκς 16 (1), Πουρλίδας 19 (3), Κατσαμούρης 11, Νώτης 12, Καρπούζης 2, Χαραλαμπίδης 4, Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 9, Κομνιανίδης

Επόμενη αγωνιστική playoffs:

Τρίτη 14 Απριλίου

17:00 Λαύριο Boderm-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Τετάρτη 15 Απριλίου

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)

17:00 Ψυχικό-Πρωτέας Βούλας (YouTube HellenicBF)

17:00 ΑΓΕΧ-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)

Επόμενη αγωνιστική play out:

Τετάρτη 15 Απριλίου

17:00 Νίκη Βόλου-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)

17:00 Μαχητές Πειραματικό-Δάφνη (YouTube HellenicBF)