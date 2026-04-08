Συμφώνησε με την Πεντάντε ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε συμφωνία με την Ισπανίδα σέντερ, Λόλα Πεντάντε, για την επόμενη σεζόν.

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό για τη νέα σεζόν, με την πρώτη αλλαγή να έρχεται στην άκρη του πάγκου και τον Ενζόγια να παίρνει την θέση της Δρακάκη.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν σε συμφωνία με την Λόλα Πενταντέ. Η Ισπανίδα αγωνίζεται στο «5» και φέτος φοράει την φανέλα της Χιρόνα. Μάλιστα, στην Euroleague Γυναικών έχει κατά μέσο όρο 7,2 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 0,5 ασίστ σε 15,6 λεπτά στο παρκέ.

Ακόμη, είναι διεθνής και με την Ισπανία, καθώς αγωνίστηκε στο Eurobasket 2023 αλλά και στα προκριματικά για το Eurobasket 2025.