Δοκιμάζει ο Γκραντ - Αύριο θα αποφασιστεί η συμμετοχή του (vid)

Ο Τζέριαν Γκραντ δοκιμάζει το χέρι του στην σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, με την συμμετοχή του Αμερικανού γκαρντ να κρίνεται αύριο (7/4), πριν την κρίσιμη αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα (21:30). Αποστολή στην Βαρκελώνη

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης κόντρα στην Μπαρτσελόνα (21:30, 7/4) και το μεγάλο ερωτηματικό ακούει στο όνομα, Τζέριαν Γκραντ.

Ο Αμερικανός που έχει υποστεί ρογμώδες κάταγμα στο δάχτυλο ακολούθησε κανονικά την «πράσινη» αποστολή στην Βαρκελώνη και δοκιμάσε το χέρι του στην σημερινή προπόνηση του «τριφυλλιού» στο Palau Blaugrana, το οποίο όπως διακρίνεται και από τα πλάνα του SDNA είναι δεμένο.

Η συμμετοχή του 33χρονου άσου θα κριθεί την τελευταία στιγμή πριν την αναμέτρηση με τους «Μπλαουγκράνα», με τον Εργκίν Αταμάν να παίρνει την απόφαση.