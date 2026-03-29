Νέα ήττα για την Φενέρμπαχτσε: Έχασε και από την Μπούρσασπορ στην παράταση

Η Φενέρ γνώρισε νέα ήττα, αυτή την φορά στην έδρα της Μπούρσασπορ με 89-83 στην παράταση, για την 24 αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Νέα ήττα για την Φενέρ, τέταρτη συνεχόμενη σε πρωτάθλημα και Euroleague, αυτή την φορά από την Μπούρσασπορ εκτός έδρας με 83-89 στην παράταση, για την 24η αγωνιστική τουρκικού πρωταθλήματος.

Η Μπούρσασπορ πάτησε δυναμικά στο παρκέ και πήρε προβάδισμα με 13-4 στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Η ομάδα του Σάρας απάντησε με ένα επιμέρους 3-15 και έκλεισε την περίοδο μπροστά με 16-19. Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι πέρασαν ξανά μπροστά με 27-24, ενώ και αμυντικά ήταν εξαιρετική, κρατώντας την Φενέρ μόλις στους 13 πόντους.

Στο δεύτερο μέρος οι ανατροπές συνεχίστηκαν με την Φενέρ να κάνει την δική της αντεπίθεση, και βρέθηκε ξανά μπροστά με 46-47, ωστόσο η Μπούρσασπορ επανάφερε την τάξη άμεσα, κάνοντας ένα επιμέρους 19-9 (65-56). Στην τέταρτη περίοδο οι γηπεδούχοι κρατούσαν την διαφορά, η Φενέρ προσπάθησε να επιστρέψει, και με τρομερή αντεπίθεση ισοφάρισε σε 75-75, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο οι δυο ομάδες ήταν μία σου και μία μου μέχρι την στιγμή που οι γηπεδούχοι πήραν μια μικρή διαφορά (89-83) λίγο πριν το τέλος. Κράτησαν το προβάδισμά τους και πήραν την νίκη.

Πρωταγωνιστές της Μπούρσασπορ ήταν οι Μάικ Σμιθ (27π. 5ασ.) και Μπράντον Τσίλντρες (18π. 3ασ.). Για την Φενέρ ξεχώρισαν οι Άρτουρς Ζάγκαρς (21π. 5ασ.) και Ουέιντ Μπόλντγουιν (23π. 4ασ.).

Τα δεκάλεπτα: 16-19, 39-32, 65-56, 75-75, 89-83