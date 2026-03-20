To NBA να δει κατάματα την αλήθεια: Φετινός MVP είναι ο «Luka Magic»!

O Σλοβένος σούπερ σταρ σήκωσε στις πλάτες του ένα παγκόσμιο brandname όπως οι Λέικερς και με μυθικές εμφανίσεις έχει βάλει γερή υποψηφιότητα για το βραβείο του MVP. Γράφει ο Πάνος Γεωργογιάννης

Την 1η Φεβρουαρίου του 2026 το trade που έστειλε τον Λούκα Ντόντσιτς από τους Ντάλας Μάβερικς στους Λος Άντζελες Λέικερς προκάλεσε παγκόσμιο σεισμό, με τους «Λιμνάνθρωπους» να αποκτούν για... ψίχουλα -όπως αποδείχθηκε- τον παίκτη που θα αποτελέσει το πρόσωπο του franchise για τα επόμενα χρόνια.

Τους πρώτους του μήνες ως Λέικερ, ο Λούκα Ντόντσιτς προσπάθησε να ξεπεράσει το σοκ της αλλαγής και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της καριέρα του, έχοντας να διαχειριστεί και τον σκληρό τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπισαν οι άνθρωποι των Μάβερικς, που άφησαν σαφείς αιχμές για την φυσική του κατάσταση.

Το καλοκαίρι ο Σλοβένος γκαρντ δούλεψε σκληρά για να χάσει κιλά και να ενδυναμώσει το σώμα του, αφού αποφάσισε να δώσει τις απαντήσεις του, για την σκληρή κριτική που δέχθηκε, μέσα στο παρκέ δεσμεύοντας και το μέλλον του με τους Λέικερς με νέο συμβόλαιο, με την προοπτική να στηθεί μια ολόκληρη ομάδα γύρω του.

Fast forward στο σήμερα, λίγες εβδομάδες πριν το τέλος της regular season του NBA, με την συζήτηση για τον φετινό MVP να έχει φουντώσει για τα καλά, με τον Λούκα Ντόντσιτς να έχει βάλει γερή υποψηφιότητα με τις «μαγικές» εμφανίσεις που πραγματοποιεί, ιδιαίτερα στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν.

O 27χρονος σούπερ στα από το ξεκίνημα της σεζόν οδηγεί την κούρσα των σκόρερ του ΝΒΑ, με 33.4 πόντους ανά αγώνα, ενώ είναι στο Νο3 της λίστας με τις ασίστ ανά αγώνα με 8.4 και στην πρώτη 20αδα με τα ριμπάουντ έχοντας 7.9 ανά ματς, έχοντας αγωνιστεί μέχρι στιγμής σε 58 αναμετρήσεις των Λέικερς.

Τον τελευταίο μήνα, μάλιστα ο «Luka Magic» είναι σε άλλο... level, αφού οι Λέικερς τρέχουν σερί νικών 8-0 με τον Σλοβένο να πραγματοποιεί αδιανόητες εμφανίσεις κόντρα σε ομάδες όπως οι Τίμπεργουβλς, οι Νάγκετς, οι Ρόκετς και οι Χιτ που διεκδικούν με αξιώσεις από την συμμετοχή στα playoffs μέχρι και το πρωτάθλημα.

Σε αυτά τα ματς ο Ντόντσιτς έχει σκοράρει 60 πόντους κόντρα στους Χιτ, 40 πόντους κόντρα στους Ρόκετς, έχοντας ακόμη δύο ματς με triple double όπου σκόραρε 31 και 30 πόντους, οδηγώντας τους «Λιμνάνθρωπους» στην τρίτη θέση της απαιτητικότατης δυτικής περιφέρειας.

Γιατί είναι το ισχυρό φαβορί για το MVP; Καταρχήν θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι το βραβείο αφορά τις ατομικές επιδόσεις ενός παίκτη και σε καμία περίπτωση την ομαδική απόδοση -όπως λανθασμένα κάποιοι προσπαθούν να περάσουν- συνεπώς οι αριθμοί που καταγράφει ο Λούκα Ντόντσιτς τον κατατάσσουν ως το φαβορί για το βραβείο του πολυτιμότερου.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ που την περσινή σεζόν κατέκτησε το βραβείο του MVP, βρίσκεται και φέτος στην πρώτη θέση στο ladder που παρουσιάζει το NBA, με τον Καναδό να έχει 31.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 6.6 ασίστ ανά αγώνα σε 58 εμφανίσεις την φετινή σεζόν.

Νούμερα, που πλησιάζουν κάπως αυτά του Λούκα Ντόντσιτς όσον αφορά στο σκοράρισμα, αλλά πολύ κάτω από τις επιδόσεις και την προσφορά του Σλοβένου γκαρντ σε ριμπάουντ και ασίστ με τους δύο, μάλιστα να έχουν τον ίδιο αριθμό παιχνιδιών, κάτι που ενισχύει το case του «Luka Magic»...

Υ.Γ. Κάπου εδώ θα πρέπει να γίνει και μια υπόκλιση στον 41χρονο Λεμπρόν Τζέιμς, που σε αυτή την ηλικία συνεχίζει να αγωνίζεται στο υψηλότατο επίπεδο, έχοντας αποδεχθεί τον ρόλο του Νο2 και ενίοτε του Νο3 πίσω από τον Λούκα Ντόντσιτς και τον Όστιν Ριβς, βάζοντας την ομάδα πάνω από τον εαυτό του.